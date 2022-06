Laurita Fernández explotó contra un participante de El Trece: "Me hace mal"

Laurita Fernández estalló de furia frente a un participante de Bienvenidos a Bordo, programa emitido por El Trece. Qué le molestó a la conductora.

Laurita Fernández protagonizó un fuerte momento en plena transmisión de El Trece. En la edición del pasado martes 31 de mayo, la conductora explotó de furia conta un participante de Bienvenidos a Bordo, programa en el que se vivió una tensa situación.

En el marco de la tradicional sección de "Parecidos", un hombre arribó al ciclo televisivo para tratar de ganarse el premio económico. Vestido con un conjunto deportivo de River, intentó convencer a Laurita y a los panelistas de sus similitudes con Javier Pinola, experimentado defensor del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Sin embargo, al verlo ingresar al estudio de TV, la presentadora reaccionó rápidamente: "No, no, no...". "¿Cómo que no?", le preguntó el participante. Y Fernández se mostró muy molesta, teniendo en cuenta que es hincha de Boca, eterno rival de "El Millonario". "¿Era necesario? ¿Tenés una tarjeta a mano?", le consultó a una integrante de la producción para tapar el escudo. Y sostuvo: "Me hace mal...".

Luego de conseguir taparle el escudo de River al participante de Bienvenidos a Bordo, Laurita Fernández se mostró satisfecha. "¿Vos sos hincha de ese cuadro? Pero porque te parecés a una persona que evidentemente juega en ese equipo...". "Exactamente", le contestó el hombre, de gran parecido a Pinola.

"Te voy a hacer una pregunta que nada que ver, por más que este escudo no me caiga bien, ¿pero sos perro jugando o sos bueno?", indagó la conductora, en referencia al "parecido" del hombre con el futbolista. "Soy crack", cerró el concursante.

El problema económico de Laurita Fernández antes de convertirse en famosa

Poco tiempo antes de llegar a ser bailarina de ShowMatch, programa conducido por Marcelo Tinelli, Laurita contó que era muy unida a su familia y que tanto su madre como su padre la acompañaron para poder cumplir su sueño de bailar. "A mí me gustaba bailar y me bancaron siempre con mis pasiones. Me llevaban y traían desde chiquita a danza, que sigue siendo algo que me encanta", comentó, en diálogo con TN Show.

En tanto, la mujer de 31 años nacida en el barrio porteño de Mataderos señaló que antes de ser famosa "trabajaba de bailarina" y dejó en claro que "no llegaba con la plata a fin de mes". Frente a las dificultades, tuvo que buscar otro trabajo más para poder mantenerse: "Empecé a hacer animación en fiestas los fines de semana, cuando tenía libre. Ahí me empezó a encantar la conducción".

Mirando hacia atrás, Laurita Fernández aseguró que sus familiares la guiaron para no bajar nunca los brazos e insistir con sus objetivos personales: "Siempre me inculcaron trabajar cuando querés algo". "Y por eso di todo con la intención de que eso suceda. Si no se daba, tenía un plan B, pero no me iba a quedar con la sensación de no haberlo intentando", agregó la presentadora, quien actualmente conduce uno de los programas más exitosos de El Trece.

Finalmente, reveló que se emociona con los programas televisivos en los que varias familias intentan ganarse un espacio en la TV y el espectáculo: "Me conmueve ver cuánto le importa a la gente, el esfuerzo que hacen, se viene de lejos, con familias que esperan afuera con una ilusión en la mirada increíble".