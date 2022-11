Laura Ubfal explotó contra los fanáticos de Gran Hermano: "Sin laburar"

La periodista apuntó contra los fanáticos de Gran Hermano que opinan sobre el reality en las redes sociales. Laura Ubfal habló tras ser criticada por dar una fake news en Intrusos.

Laura Ubfal se desquitó con los tuiteros después de ser criticada por un dato erróneo sobre una frase dicha por "Alfa" de Gran Hermano. La periodista también lanzó comentarios a modo de defensa de Martina, una de las concursantes más odiadas del reality, y eso generó bronca en quienes se expresan por Twitter.

"Los motivos por los que se saca a Martina tienen que ser por algo que pasa en la casa", comenzó su descargo la periodista, harta de las críticas recibidas en las redes y cuestionando a quienes votaron a Martina para que se fuera. Y sumó: "Si no van a jugar con la casa, no están jugando a Gran Hermano; están jugando a la redes y están jugando un montón de gente que pone fake news, que pone pavadas, que está todo el día sin laburar twiteando, cosa que me parece bárbara, que hagan lo que quieran".

Estas declaraciones se dieron después de que Ubfal se equivocara en una información que dio en Intrusos, donde se refirió a un comentario de "Alfa" sobre el acercamiento de Nacho y Thiago. El participante de mayor edad del reality había dicho "parecen una parejita" y Ubfal citó: "Parecen unas mariquitas", lo que puso a "Alfa" en el rol de homofóbico. Por supuesto que este hecho, sumado a la defensa de Ubfal a Martina, hizo que la periodista fuera lapidada en Twitter.

La furia de Twitter contra Laura Ubfal