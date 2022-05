Laura Ubfal estalló contra el recital de Tini: "Tiene que hacer como Lali"

Tras la serie de shows de Tini, la periodista de farándula Laura Ubfal apareció con picantes críticas hacia la organización del show.

Luego de un fin de semana de recitales llenos, los fans de Tini Stoessel disfrutaron las canciones de la artista pop en el Hipódromo de Palermo. Pero no todo fueron alegrías para sus seguidores, ya que la periodista Laura Ubfal filtró las polémicas detrás del evento y los disgustos de algunas asistentes.

En un móvil con Intrusos (América TV), Ubfal arremetió contra el recital del viernes con un afilado comentario: "Estaba colapsadísimo, llenísimo e Hipódromo de Palermo tanto viernes, sábado y domingo. Todos los que fueron la pasaron brutal, pero no tanto las chicas que fueron el primer día y estaban en el campo. Es imposible que todo salga perfecto".

Sumándole picante a su informe, Ubfal sentenció: "A esta altura tiene (Tini) que hacer como Lali. Lali, cuando haga acá los recitales, no va a tener sillas. Hay que sacar las sillas de los recitales, porque la gente se para arriba de las sillas. Y las que estaban en el campo no veían nada".

La demoledora reflexión de Flor de la V

Ante las palabras de Ubfal, Flor de la V no se ahorró una reflexión crítica al respecto: "Hay una cosa de clasismo del que más tiene paga la entrada más cara. Y los fans de Tini son muy amplios. Me parece que sectorizar y provocar eso, por el hecho de facturar, no está bien".

"Por eso, después, cuando le avisaron a Tini de esta situación, pidió que no se pararan arriba de las sillas ya que los de atrás no veían nada. Que no pongan sillas", cerró Ubfal, dando a entender que los recitales del sábado y el domingo no tuvieron mayores complicaciones.

Tini Stoessel quebró en llanto en medio de un show: "Las peores cosas"

Tini Stoessel se quebró en llanto en medio de uno de sus shows en el Hipódromo de Palermo al recordar el mal momento de salud que vivió su padre. La intérprete de Fresa mostró su costado más sensible al agradecerles a sus seguidores por el incondicional apoyo que le demostraron a través de sus plegarias y de mensajes en las redes sociales.

"Gracias por entender todo lo que estábamos viviendo. Hoy quiero, más que nunca, disfrutar de este show porque uno no sabe lo que puede pasar mañana", comenzó su descargo Tini envuelta en lágrimas por la difícil situación que atravesó su familia. "Así que quiero que lo vivamos de esa manera. La próxima canción es la favorita de papá y me encantaría que se la dediquemos a él", agregó.