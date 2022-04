Las internas de Luis Novaresio con una figura de La Nación: "La dejó sola"

Luis Novaresio vive una fuerte interna con una periodista de La Nación. Cuáles son los problemas que tuvo el conductor y el video que desató el escándalo.

Luis Novaresio vuelve a estar en el centro de la polémica. Es que el conductor afronta una fuerte interna con una figura de La Nación Más, canal ultraopositor y afín a los intereses de Mauricio Macri. En plena transmisión en vivo, el periodista dejó plantada a una colega durante el pase del programa, por lo que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich decidieron filtrarlo.

Todo comenzó a partir de un comentario que Pallares y Lussich hicieron en Socios del Espectáculo, exitoso ciclo de El Trece. Allí dieron a conocer que Novaresio está cansado de hacer el pase del programa con María Laura Santillán, periodista que en 2022 también se sumó al canal perteneciente a la ultraderecha en la Argentina.

"El pase se complica y está todo mal porque ella se queda y él se va. Ella se quiere quedar a hacer el pase y él dice '¡basta!'. Se pudrió el pase. Hay una relación tensa que se vive entre Luis Novaresio y María Laura Santillán", anunció uno de los conductores del programa de chimentos de El Trece.

Luis Novaresio y la interna que vive con María Laura Santillán en La Nación Más.

Inmediatamente después, la producción puso el video del momento en el que Novaresio dejó plantada a Santillán. "Le mando un beso a María Laura. Me escapo corriendo. Buen día, señora, ¿cómo le va?", le dijo el conductor a su colega. Y la experimentada periodista le respondió: "Hola, hola... nada, trataba de prestar atención, pero no puedo pensar en cuidar el peso pensando en todo lo que voy a comer el domingo".

Sin embargo, Luis no le dio lugar para continuar la charla, por lo que manifestó: "Bueno, disfrute y pase lindo". Unos segundos después, se levantó de su asiento y se marchó. Mientras tanto, Santillán quedó sola en el pase del programa y expresó: "Bueno, igualmente. Beso enorme, beso enorme...".

"La cosa se hiela... se va al aire", concluyó Lussich tras aquel tenso momento que se vivió en La Nación Más. Por su parte, Pallares agregó que ambos protagonistas tuvieron una charla sobre dicha situación: "Según lo que contaron, lo hablaron ellos".

Luis Novaresio fue acorralado por Tenembaum y se animó a criticar a Mauricio Macri

El 19 de enero de 2022, Luis Novaresio publicó una controvertida nota en Infobae que se titulaba: "¿Qué pasaría si Tenembaum preguntara hoy cuál fue el peor gobierno de la historia?". En ella, hacia un férreo intento por clasificar a la gestión de Alberto Fernández como la peor de la reciente historia democrática, aunque su pobre argumentación fue repudiada por numerosos usuarios de las redes sociales. A tal punto llegó la debilidad de su artículo que el propio Ernesto Tenembaum se comunicó para debatirlo y terminó por acorralarlo en su opinión de Mauricio Macri.

Sin llegar a buen puerto, el debate por saber cuál fue el peor gobierno de la democracia quedó inconcluso. Pero cuando Tenembaum consultó por el segundo o tercer lugar en el podio, Novaresio siguió sin incluir a la gestión macrista, algo que llamó la atención al conductor y se lo preguntó sin vueltas: "¿Y dónde ubicas el gobierno de Macri?".

"Macri me pareció un muy mal gobierno. No tuvo una vocación de respeto institucional como se había planteado, y por eso creo que fue una gran defraudación. Alberto nunca se planteó como el adalid del estado de derecho, tampoco Cristina. Macri si, y creo que no cumplió. Con solo recordar, el intento de poner jueces por decreto, Macri me parece que fue un muy mal gobierno", confesó, con algo de culpa, Luis Novaresio.