Las 7 curiosidades que pocos sabían de Beto Casella: la vida del conductor de Bendita TV

Beto Casella es conocido por ser conductor del programa de televisión Bendita TV, pero tiene algunos datos desconocido sobre su vida privada. Sus comienzos, sus pasiones y premios a lo largo de su carrera.

Beto Casella es uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina. A través de su rol al frente de Bendita TV, que está al aire hace 16 años por El Nueve, se ganó el cariño de la gente, aunque con pocos datos por fuera de su vida mediática. Las 7 curiosidades que pocos sabían sobre la vida privada del periodista de 64 años.

A lo largo de su carrera, Beto Casella trabajó en radio y televisión con programas dedicados al espectáculo, de entretenimiento y ciclos de entrevistas, como el de Ricardo Iorio, uno de los más recordados. También tuvo su faceta como actor, aunque fue durante poco tiempo. A continuación, los datos desconocidos del conductor de Bendita TV.

Siete curiosidades de Beto Casella

Inicios en la radio: antes de volcarse al mundo de la televisión, Beto Casella trabajó como productor de Radio La Red, Radio Rivadavia y Radio Del Plata. Luego pasó a trabajar como conductor en Radio Continental, Radio 10, Radio Mitre, Mega 98.3, Rock&Pop y Pop Radio 101.5. Productor de Susana Giménez: sus inicios en la televisión fueron no como conductor sino como productor nada menos que del programa Hola Susana en Telefe. En paralelo, Casella trabajó en el mismo rol pero de la conductora Carolina Perín por América TV. Fanático del fútbol: es un apasionado del fútbol y es hincha de River. En varias oportunidades, expresó públicamente su amor por el fútbol y participó en programas de televisión y radio relacionados con este deporte. De hecho, hace poco tiempo estuvo en El Loco y el Cuerdo, el ciclo de Flavio Azzaro que se emite por su cuenta de YouTube. A pesar de su pasión por el Millonario, ya no va a la cancha. Su infarto inesperado: en el año 2013, cuando tenía 53 años, Beto Casella estuvo internado en la unidad coronaria del Hospital Italiano tras la aparición de dolores en su pecho, síntomas que terminaron siendo efectivamente un infarto con la posterior colocación de su stent (el cuarto). Años atrás, en 2008 y a sus 48, tuvo el mismo inconveniente cardíaco mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Fue swinger: en una entrevista brindada a PH: Podemos Hablar conducido por Andy Kusnetzoff por Telefe, Beto Casella reveló un detalle inesperado sobre su vida íntima. "Con un amigo, Horacio Monardi, cuando recién arrancaba el mundo públicamente de swinger, hacíamos delivery swinger. Nosotros llamábamos matrimonios que buscaban un tercero y te caíamos como dos plomeros. Piecita de cuatro, todo con mucha educación, por supuesto con toda la protección del mundo", confesó. Se considera feminista desde los 18 años: en diálogo con Infobae, Casella dijo que siempre fue feminista. "No entiendo por qué se le da a la mujer el rol de ama de casa por obligación". Ya me parecía una locura que la mujer estuviera cuatro horas cocinando para que los tipos vengan en veinte minutos, coman, eructen, y después la mujer tuviera que ir a lavar durante una hora y media. Siempre me pareció una cosa de sometimiento. No necesité llegar al 2018. Hay cosas que a mí me vienen escandalizando desde los 20 años, no me subo ahora a una cosa de moda", dijo. Creó un fondo para que sus compañeros cobren un bono extra: el fondo se llama "La Cooperativa" y la intención es que las personas que trabajen con él, todos los meses tengan una retribución extra. "Me parece que los conductores que están en mi nivel de ingreso y de laburo, de cierta prosperidad temporaria deberían, si tienen un pibe ganando cuatro mil mangos, agregarle unos pesos", indicó. Ganó un Martín Fierro: Beto Casella tiene un solo premio Martín Fierro y fue el de la ceremonia realizada en el año 2012. Lo ganó tras haber sido nominado por "Mejor conducción masculina" en Bendita TV por El Nueve.

Por qué no está Beto Casella en Bendita TV

Beto Casella no está saliendo al aire con Bendita TV en El Nueve por una situación de máxima preocupación. Es que todavía no le pagaron los sueldos de mayo 2023, por lo que el conductor tomó la decisión de no ir a trabajar y en las últimas horas realizó una advertencia de último momento que pone en aprietos al canal.

Desde hace varios días que los conductores de El Nueve viven una situación de gran incertidumbre porque no les pagan los sueldos de mayo. Como todavía siguen de la misma manera, Casella salió con los tapones de punta en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece.

"Ahora a esta altura no podemos hablar más nada porque si se corta la comunicación, ahora la corto yo", lanzó el conductor que cumple 17 años al frente de Bendita TV y que fue el único en hacer un paro a modo de protesta. En ese momento, reveló un detalle que nadie esperaba y tiene que ver con su futuro en El Nueve.

"Yo, si me tengo que ir me voy, eh. No tengo problema, no tengo apego yo con los lugares de trabajo", sostuvo de manera contundente. Por el momento, se desconoce si han podido solucionar el inconveniente salarial, pero lo que más preocupación generó fue este comentario de Casella, como una especie de amenaza con irse del canal después de 17 años.