Larry de Clay cruzó a quienes lo acusan de "gordo chupamedias"

Fuerte descargo del humorista, quien hace años trabaja junto a Marcelo Tinelli. Larry de Clay fue contundente contra las críticas.

Raúl Germán Biaggioni es uno de los humoristas más longevos de la televisión argentina. Estuvo en VideoMatch y actualmente se encuentra como panelista de ShowMatch. Él es más conocido por Larry de Clay y hace años forma parte del staff conducido por Marcelo Tinelli. En cuanto a eso, en diálogo con Infobae, el protagonista cruzó a quienes lo tratan de "gordo chupamedias".

“Soy leal, por eso soy peronista como soy. Después si la gente dice ´gordo chupamedias´ o ´vos sin Tinelli no podés laburar´, la verdad, no me mueve un pelo que no tengo”, aseguró Larry de Clay, quien también se pronunció sobre las PASO que se llevarán adelante el próximo domingo 12 de septiembre.

"Apoyo al Frente de Todos, la gente lo sabe, yo no lo oculto y respeto al que tiene otra idea, no entro en la grieta....La gente va a hablar y va a juzgar igual, pero yo digo al que critica, “¿y ustedes qué están haciendo por el otro?", manifestó Larry de Clay. A su vez, recordó sus orígenes peronistas y explicó por qué lleva esas convicciones consigo.

Sin filtros, el humorista lanzó: "Vengo de un hogar de mucha militancia en el peronismo, mi abuelo, mi padre, y de mucha fe cristiana, católicos. Yo no hago nada extraordinario, hago lo que vi que hacía mi familia, no estoy inventando nada. Sí soy cristiano y peronista, que son doctrinas que tienen que ver con el humilde, con el que menos tiene, entonces mejor que decir es hacer. Porque si vas a misa o a una unidad básica y no ayudás, no tiene sentido".

La colaboración de Larry de Clay con la Fundación Pediátrica Argentina (FUPEA)

"Los conocí en un día del niño en el Garrahan y a partir de ahí empecé a apadrinar, después me pidieron que forme parte y ya soy vocal. Me incorporé porque hacen muchas cosas que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros niños. Empezamos a hacer convenios con todos los Ministerios de Salud de las provincias, trabajamos mucho con los grandes hospitales pediátricos del país, sobre todo los que están en Buenos Aires. Hay grandes médicos en FUPEA y yo aporto desde lo que tiene que ver con los medios de comunicación", expresó Larry de Clay.

Por otra parte, el protagonista reveló las dificultades que la pandemia le generó a muchos niños: "No damos abasto y ahora no solamente se necesitan las mantitas, hay falta de comida, ropa, medicamentos...Y bueno, dentro de ese marco, nosotros hacemos lo que podemos. Ya en el 2016, el promedio de merenderos que tenían 30 chicos, empezaron a tener el doble o el triple, y a partir de la pandemia, se intensificó".