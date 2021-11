Lapidaria confesión de Jey Mammon contra la China Suárez: "No entendió nada"

En PH: Podemos Hablar, Jey Mammón reveló cómo se conoció con La China Suárez cuando él era catequista y lanzó un fulminante comentario por el conflicto con Wanda Nara.

El conductor y humorista Jey Mammón participó este sábado de PH Podemos Hablar, por Telefe. En el marco del escándalo montado por las infidelidades del futbolista Mauro Icardi, Jey Mammón dio a conocer el pasado en común que tiene con la modelo y actriz María Eugenia "La China" Suárez, quien fuera señalada como la tercera en discordia.

“Yo quiero preguntarle algo a Jey porque siento que tiene que ver con todo esto que pasó, donde quizás hay una familia que no va más, como dijo Wanda (Nara)... Es tu responsabilidad”, afirmó entre risas Andy Kusnetzoff para que el humorista revelara qué lo unía a Suárez, mientras el escándalo con el clan Icardi no cesa.

En su respuesta, Jey Mammón explicó que la todavía esposa de Mauro Icardi dejó de seguirlo en redes sociales y que la causa tiene que ver por el vínculo con la protagonista de El hilo rojo. Cabe señalar que una de las experiencias anteriores a triunfar en los medios del humorista estuvo ligada a la educación religiosa. “La conocí en el colegio Corazón de María, era una criatura ella”, recordó sobre "La China" Suárez. "Yo le di clases de catequesis a la China y no entendió nada. Yo le expliqué como el culo también, es compartido esto", señaló.

Jey Mammón, conductor de América TV.

Luego, y fiel a su estilo, bromeó con que él fue el descubridor de la actriz tras montar una obra de teatro religiosa en la que la actriz integró el elenco. Más adelante, el conductor de América TV también reveló que, por su rol de catequista, conoció a Jorge Bergoglio antes de que fuera Papa porque iba a dar misas a la iglesia donde estaba él. “Estoy seguro de que él también dice ‘Jey, no entendió nada’”, bromeó Andy Kusnetzoff.

Qué dijo Jey Mammón sobre su experiencia como catequista

“Siento que el equivocado era yo porque estaba en un lugar que no me correspondía”, cerró Jey Mammón sobre su experiencia como catequista. “Fue un proceso, no es que de un día para otro dije ‘esto no es para mí. Me fui dando cuenta de que mi identidad en general no tenía que ver con la religión católica”, concluyó.

La dura carta de Mauro Icardi a Wanda Nara

Hace algunas semanas, Mauro Icardi se mostró cansado de la situación y le escribió una fuerte carta a Wanda Nara. “Estoy podrido de que le mandes todo a la prensa. Una vez más te demostré las cosas como te las digo, nunca te mentí ni te inventé nada. Solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todo lo que fue nuestros sueños de ocho años. Conseguimos todo lo que nos propusimos hacer”, comenzó el deportista.

“Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo. Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. Espero que lo disfrutes, no soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Soy un gran padre. Doy la vida por mis hijas. Soy un gran padrastro. Desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, siguió el futbolista, en alusión a que estaba preparado para una separación si era lo que Nara quería. Y cerró: “No me interesa lo material, eso te lo entregué todo a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon para que te des una idea… A raíz de todo esto no puedo seguir aguantando tus malos tratos. Yo no soy una mierda y no me lo merezco”.