Lali Espósito se negó a hacer un show con Tini: los motivos

La intérprete de Sin Querer Queriendo y la hija de Alejandro Stoessel se iban a encontrar en un importante escenario, pero Lali Espósito no podrá asistir.

Lali Espósito debió bajarse de una esperada presentación, que tenía expectantes a todos sus seguidores. Uno de los motivos por los que los fans de la cantante estaban tan entusiasmados con el evento se relacionaba con la presencia de Tini Stoessel en el mismo, por lo que las dos ídolas pop que en un momento fueron rivalizadas por la prensa desplegarían su arte juntas. A pesar de esto, Espósito debió bajarse del proyecto y Ángel de Brito reveló las razones.

“Lali y Tini fueron convocadas para un mega recital que se va a hacer, se iba a hacer en septiembre, pero ahora se hace el 5 de octubre en el Hipódromo de Palermo, un súper recital dónde van a estar los 40 artistas más importantes de la Argentina… hombres y mujeres”, explicó el conductor de Los Ángeles de la Mañana e informó a los televidentes sobre el evento que se dará en las próximas semanas.

El presentador se refirió de manera directa al motivo por el que Lali Espósito no podrá asistir al show y explicó: “Ahí van a participar 40 artistas, entre ellas estaban convocadas Lali y Tini. Tini va a estar, pero Lali, que, aunque hizo todo lo posible para poder ir, no, porque le coinciden las fechas para estar”. Y agregó: “Está grabando una serie, hablé con ella y le pregunté sobre esto, me dijo que están grabando sábados y domingos y no le queda tiempo, porque en noviembre tiene que estar en España. Estaba la idea, dentro de este recital, de que canten una canción juntas. Ella me dijo que le encantaría, pero que le hacía imposible ese día estar”.

El motivo del recital al que Lali Espósito no asistirá

El evento al que Lali Espósito no podrá asistir se basará en un homenaje a los médicos por su labor en los casi dos años de pandemia que han debido enfrentar. De Brito lanzó información al respecto: “Más allá de que está buenísimo esto cada uno va a cantar un tema y después al final van a tocar todos juntos un tema. Esto no es un recital comercial, ni siquiera a beneficio, sino un agradecimiento a todos los médicos de la pandemia, a todo el sistema de salud que trabajó tan fuerte”.

“Va a ser un evento único, se va a llamar Gracias y va a tener conductores rotativos de distintos canales, una pareja por hora. Quieren que sea vea en la TV en vivo, porque las cinco mil personas que van a ir van a ser todos médicos”, concluyó.