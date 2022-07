La Voz Argentina: se conocieron los nuevos jurados del reality show

Para la segunda instancia del programa de música, la producción seleccionó a un grupo de famosos cantante para acompañar a los participantes seleccionados.

La instancia de las audiciones a ciegas de La Voz Argentina están a punto de llegar a su fin y cada jurado podrá enfrentar a sus participantes elegidos dentro de la instancia de las batallas. Sin embargo, dentro de esta etapa que marca un antes y un después dentro del show, cuatro famosos cantantes se sumarán al reality para acompañar a Lali Espósito, Ricardo Montaner, La Sole y Mau y Ricky.

La participación especial de estas estrellas ya está confirmada dentro del programa e incluso hay algunos episodios ya grabados con los concursantes. El rol que ocuparán estos cantantes, algunos de alcance internacional, es darles una segunda mirada a los participantes y ayudar a los coaches a armar una buena presentación en la segunda instancia de la competencia. Cada jurado contará con un artista invitado que formará parte del programa de Telefe durante algunas semanas.

En este contexto, el periodista Gustavo Méndez utilizó su cuenta de TikTok para brindar información exclusiva de los artistas que formarían parte del show en esta nueva edición. Por un lado, Ricardo Montaner y Soledad "La Sole" Pastorutti, contarán con el apoyo de dos grandes artistas nacionales: Ramón "Palito" Ortega y Karina "La Princesita", respectivamente.

Por otro lado, tanto Lali Espósito como Mau y Ricky subieron la apuesta y convocaron a figuras internacionales para formar parte de su equipo durante la instancia de las batallas. El dúo musical contará con la presencia especial del intérprete colombiano Manuel Turizo, con quien lanzaron la canción hit Desconocidos. Por su parte, Lali Espósito confirmó que su invitado especial será Alex Ubago, el reconocido intérprete español de éxitos como Aunque no te Pueda Ver y Me Muero por Conocerte.

Cabe recordar que, en la edición anterior de La Voz Argentina, el jurado contó con el apoyo de otros artistas de gran calibre. Ricardo Montaner estuvo acompañado de Nahuel Pennisi, "La Sole" del dúo Miranda!, Mau y Ricky por Nicki Nicole y Lali Espósito de Cazzu y Abel Pintos.

Una participante se olvidó el micrófono prendido y conmovió a Lali Espósito

El hecho de presentarse en televisión ante millones de espectadores en casa y ante cinco artistas muy populares como Lali, Mau y Ricky, La Sole y Ricardo Montaner, genera muchas sensaciones para los valientes que se suman a La Voz Argentina. Los nervios durante las audiciones a ciegas son algo muy usual, y ese fue el caso de María Sol Moreno, una joven cantante de solo 18 años, proveniente de San Martín, Mendoza.

Inquieta por lo que estaba por suceder, Moreno le dedicó la audición a sus papás y antes de entrar respiró profundo para intentar serenarse, pero no notó que ya tenía el micrófono abierto. La cantante eligió interpretar Mi buen amor de Mon Laferte, y pese a que ninguno de los jurados se giró para quedarse con ella en su equipo, María Sol se llevó un tierno consejo de Lali Espósito para su futuro en la música.

"Mirá Sol, te voy a decir algo, antes de que empezaras a cantar pasó una situación", comenzó contando la autora de N5. Entonces el semblante decepcionado de la joven empezó a cambiar, asombrada con lo que Lali le decía. La actriz continuó con su explicación: "Fue que teníamos tu micrófono abierto y escuchábamos tu respiración y escuché que te susurraste: 'Yo puedo, yo puedo'".

"Quiero que sepas que vos sí podés, ¡claro que podés! Vos podés todo. Este ‘no’ de las sillas no significa que tengas que irte pensando que vos no podés", cerró su tierno consejo Lali Espósito. Por su parte, La Sole comentó en su devolución que sintió que los nervios le habían jugado una mala pasada. "Yo adhiero a lo que dice Lali sobre ese ‘yo puedo’ con el que me sentí muy identificada. Vos fuiste valiente porque estuviste ahí arriba del escenario", se sumó la folclorista. Para cerrar, Lali se levantó de su sillón, abrazó a la participante y concluyó: "Ese mantra, ‘yo puedo’, te lo tenés que repetir todos los días".