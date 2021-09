La Voz Argentina: ¿Francisco sobornó al jurado antes de la final?

El reality show llega a su punto cumbre y las especulaciones cada vez son mayores. La Voz Argentina termina mañana por la noche.

Un participante de La Voz Argentina está en boca de muchos cibernautas, a pocas horas de la final del reality show. Todo comenzó en la emisión de viernes del ciclo, cuando los jueces revelaron que recibieron regalos por parte de una allegada de Francisco Benítez y las acusaciones de soborno no tardaron en llegar.

En un programa que se basó en una charla del jurado, Marley y los finalistas, cuando el equipo de Soledad Pastorutti se presentó, recordaron el momento en que Benítez le pidió a su jefa que lo dejara faltar al trabajo para que pudiera continuar en la competencia. Por supuesto que Susana, la patrona del cantante, finalmente le dio el permiso.

Como una acotación sin importancia, Lali Espósito hizo una inesperada confesión: “Agradezcámosle a Susana que nos mandó jamones y salmines que ya han sido devorados”. De esa manera, muchos acusaron al participante de haber sobornado al jurado, por los regalos que los artistas recibieron por parte de la allegada a Benítez. “Gracias Susana, chicos, nos mandó un montón. De verdad muchas gracias. Y eso significa que te banca mucho, como todo el país”, concluyó la actriz.

El descargo de Bianca Cherutti tras su paso por La Voz Argentina

Bianca Cherutti llegó hasta mediados de la competencia y recientemente habló sobre su experiencia: “Fue sumamente gratificante y un aprendizaje no solo en lo profesional sino en lo personal. Pude aprender a confiar más en mí y aprender sobre cómo es estar en un reality como La Voz en un canal como lo es Telefe”.

“Cuando me llaman este año ya que se hacía el formato, porque el casting lo hice en 2019, no puedo negar que pensé que se iba a despertar este prejuicio de ser hija de alguien del ambiente, pero no pensé que iba a tomar la dimensión que tomó. Igual nunca me lo tomé personal porque es un juego y uno se presta un poco para eso. Pero sí me dolió, de alguna manera, la agresividad con la que se manejaron”, expresó luego, sobre los prejuicios que debió enfrentar por ser hija de Miguel Ángel Cherutti. Y remató: “No me hubiese gustado llegar a la final. Si bien todo queremos llegar hasta las últimas instancias, pero mi primera intención fue pensar que bueno que estando en pandemia tener esa visibilidad que tantos artistas independientes no tienen y que no tienen trabajo también por este año y medio tremendo con la pandemia”.