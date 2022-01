La Voz Argentina 2022: cómo, cuándo y dónde inscribirse a los castings

El exitoso reality de canto La Voz Argentina (Telefe) prepara su nueva temporada y ya se abrieron las convocatorias para los próximos castings.

El programa encabezado por Marley, Lali Espósito, Ricardo Montaner y sus hijos Mau y Ricky, que convirtió al joven cordobés Francisco Benítez en el gran ganador, volverá al ruedo después del éxtio arrasador que tuvo en el 2021. La Voz Argentina prepara una nueva edición y Telefe ya abrió el casting para las audiciones. Cómo, cuándo y dónde serán las fechas para todos aquellos que busquen consagrarse en el reality de canto.

Todas aquellas personas mayores de 18 años interesadas en participar del certamen deberán presentarse al casting de forma presencial. La invitación está abierta tanto a cantantes solistas como dúos.

Audiciones por fechas, provincias y sedes

Los días 18 y 19 de enero serán las audiciones en Córdoba (Av. Amadeo Sabattini 459 (Hotel ACA) y Salta (Usina Cultural, en España y Juramento).

Los días 24 y 25 de enero se realizarán las pruebas en Mendoza (Las Cubas 201, Nave Cultural) y en Corrientes (Calle Caracas 3400, Casa del Bicentenario); mientras el 28 de enero será el turno de Comodoro Rivadavia (Av. Hipólito Yrigoyen 99, Centro Cultural Comodoro Rivadavia).

Los días 1 y 2 de febrero los castings se realizarán en Rosario (Junín 501, Metropolitano) y Bahía Blanca (Camino Parque Sesquicentenario kilómetro 9, Predio Ferial FISA), en tanto los días 7, 8 y 9 de febrero, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires en Capital Federal.

En caso de requerir más información se puede acceder a la convocatoria que abrió Telefe.

Fue figura en La Voz, dejó a su novia por Lali Espósito y ella lo rechazó: "Se puso como loco"

Facundo Giovos protagonizó un picante ida y vuelta con Lali Espósito durante La Voz Argentina y hasta dejó a su novia de años para intentar algo con la reconocida cantante. Pero al participante del certamen musical no le salió todo como esperaba y se quedó sin el pan y sin la torta. Te contamos también qué decisión tomó Carolina Pardo, ex novia de Giovos.

Todo lo que rodeó a La Voz Argentina generó muchas repercusiones y aún lo sigue haciendo, a varias semanas de la Gran Final. Una de las historias que más sorprendió fue la que se formó entre Facundo Giovos y una de las jurados, Lali Espósito. Conocedora del medio, la cantante coqueteó y dijo en varias oportunidades que Giovos era "muy guapo", haciendo que las redes sociales exploten con una posible relación entre ellos. Hasta el mismo participante de La Voz Argentina creyó lo que se vio en la pantalla de Telefe y dejó a Carolina Pardo, quien era su novia desde hace años.

Pardo y Giovos compartían el sueño de triunfar como cantantes juntos pero cuando Facundo se presentó a La Voz, cambió todo. Mientras Giovos se enamoró en serio de Lali, para la actriz el coqueteo fue todo un acting pese a la enorme cantidad de notas periodísticas que se hicieron sobre el tema, el pedido de casamiento y que hasta Nicolás Vázquez diera el visto bueno a la relación.

Pero a Facundo Giovos no le salió como quería y se terminó quedando sin nada: Lali no le dio bola y Carolina Pardo, su ex novia, dejó de seguirlo en redes y hasta eliminó las fotos que tenía con él. "Es que nada de eso ocurrió. Fue el momento del falso vivo, nada más", le reveló una fuente de Telefe a Paparazzi recientemente. "Se puso como loco con Lali. El Pela se enganchó y no sabe como hacer para sacársela de la cabeza", sumó el mismo informante sobre qué pasó entre Giovos y Lali Espósito.