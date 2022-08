La visita de Adrián Suar en Canta Conmigo Ahora que puso nervioso a Tinelli

El gerente de programación de El Trece se hizo presente en medio del bajo rating que mide Marcelo Tinelli. Qué dijo.

Adrián Suar tomó por sorpresa a Marcelo Tinelli en un contexto marcado por el rating demoledor de Canta Conmigo Ahora. El gerente de programación de El Trece tomó la decisión de visitar el estudio y rompió el silencio para revelar lo que siente con respecto a la nueva propuesta televisiva.

En los últimos días, los números no fueron del todo esperanzadores para Marcelo Tinelli, quien según se supo hace un tiempo, tiene dos meses para sostener a Canta Conmigo Ahora por la pantalla de El Trece. En este marco, Adrián Suar estuvo en la edición del lunes 8 de agosto y sorprendió a mas de uno.

El foco estuvo puesto principalmente en el estreno en cines de la nueva película dirigida y protagonizada por "El Chueco" llamada 30 Noches Con Mi Ex junto a Pilar Gamboa. "¿Vos qué harías treinta noches con tu ex?", le preguntó en medio de la promoción del film.

"Yo no sé con cuál de mis ex's, uno tiene tantas que ya no sabe qué haría con cada una", expresó Tinelli. Ambos coincidieron que pasarían esa cantidad de tiempo determinada con sus exparejas y empezaron a jugar con el jurado: "El Tirri" y Cristian Castro contaron qué es lo que harían.

"Si, totalmente", sostuvo el primo del "Cabezón", mientras que el cantante mexicano indicó entre risas: "Depende qué ex, pero la verdad que yo también, está sabroso". Una vez consumado el dinámico ida y vuelta, Suar dedicó unos minutos para hablar del programa.

La semana pasada, tuvo picos de muy bajo rating llegando al dígito, más precisamente a los 9,2 puntos. "Contento con todo lo que están haciendo acá, la verdad que es un lujo flaco eh", lanzó frente al agradecimiento de Tinelli: "Muchas gracias. Son maravillosos ellos [el jurado]".

"El programa está tremendo", agregó el gerente de programación de El Trece dándole la derecha a Canta Conmigo Ahora. Los números que marcó durante la jornada del lunes 8 de agosto repuntaron en comparación con lo sucedido días atrás: si bien La Voz Argentina por Telefe casi lo duplicó, en horas cercanas a la medianoche, se puso cerquita con 10,2 mientras que el certamen conducido por Marley registraba 11,9.

Marcelo Tinelli quebró en llanto ante la fuerte historia de un participante

Marcelo Tinelli se quebró ante la historia personal de un participante de Canta Conmigo Ahora y no pudo evitar largarse a llorar ante el gran resultado de su audición. Además, gran parte del jurado se largó a llorar y ayudaron al concursante a cumplir su sueño.

Antes de empezar a cantar, Gastón, el participante de 45 años, contó que le dedicaba la audición a sus "tres soles". El hombre contó que hace mucho tiempo que no ve a sus hijos ya que viven lejos y sus condiciones de trabajo no le permiten viajar. "Es la primera vez que hago esto, y es para ellos", determinó el concursante antes de su interpretación de Mujer Amante de Rata Blanca.

Apenas terminó su audición, Gastón se largó a llorar y Marcelo Tinelli se acercó para abrazarlo. Sin embargo, a penas llegó se quebró junto a él y le dijo unas palabras al oído. "Hay muchas cosas que me impactaron", admitió el conductor una vez que se recuperó de la emoción que le generó la audición del joven.

"Lo primero es cuando hablaste de tus hijos y que hace mucho que no los ves. Uno que ama tanto a sus hijos, es muy difícil cuando uno no los ve", admitió Tinelli y le pidió más detalles de su historia a Gastón. "Ellos viven en Villa María en Córdoba y yo estoy acá en Buenos Aires. No es tanta la distancia, pero los horarios de trabajo no me permiten viajar. A penas pueda voy a ir", develó el joven aún emocionado.