La vergonzosa confesión de Tomás Fonzi sobre Mirtha Legrand: "Intentó traerme a la vida"

El actor reveló el tenso momento que vivió con la emblemática conductora durante el breve tiempo en el que salió con Juana Viale.

Tomás Fonzi contó la vergonzosa situación que vivió junto a Mirtha Legrand hace algunos años atrás. Pese a que la anécdota data de hace tiempo, el actor confesó que aún siente pudor cuando la rememora frente a alguien más.

Durante su última visita a PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por la pantalla de Telefe, Tomás Fonzi contó la anécdota con la famosa conductora en la instancia del "punto de encuentro". Según reveló, la situación se dio durante el año 2003, precisamente cuando salía con Juana Viale.

"Pasó hace muchísimo tiempo, el día que conocí a Mirtha Legrand. Hubo una reunión en su casa. Yo estaba ahí y había trabajado mucho, fue un día largo. Era muy cachorro también", contextualizó Fonzi antes de contar la anécdota.

En ese sentido, el exparticipante de MasterChef Celebrity añadió: "Me tomé dos whiskies y medio, me desmayé del sueño. Me acosté en el sillón y me quedé dormido. Me desperté con la escarcha de la mañana". A continuación, el conductor le consultó si nadie había intentado despertarlo y el artista confesó que allí es donde Legrand intervino.

"Hubo un momento en que pasó la señora Mirtha Legrand, me tocó con el dedo en el brazo y me dijo ‘señor Fonzi, señor Fonzi’. Intentó traerme a la vida. Y yo junté mis petates y me fui", sentenció Tomás entre risas.

Tomás Fonzi explicó en PH el duro momento en el que casi muere: "A toda velocidad"

Tomás Fonzi relató un escalofriante momento de su vida en el que estuvo muy cerca de la muerte. El actor de telenovelas como Costumbres Argentinas y Botineras dio a conocer su experiencia en un salto en paracaídas que casi termina en tragedia.

"En una época era adepto a saltar de los aviones, hice varios saltos de bautismo. Saltás en tándem con un tipo, sos como la mochilita delante de un señor", comenzó su relato el actor en diálogo con Andy Kusnetzoff en su ciclo PH: Podemos Hablar, donde también estuvieron como invitados Javier Zanetti, Nati Jota, Emiliano Pinsón y Florencia Torrente.

Fonzi explicó que la caída inicial es de un minuto, desde 4.000 metros de altura, aunque desafortunadamente surgió una complicación en el despliegue de su paracaídas. "El tipo empezó a gritar ‘no abre, no abre’. Y yo ‘jaja. Sí, seguro’. 'Voy a abrir el otro’, me grita. De repente miro y veo al paracaídas hecho un nudo arriba, y nosotros cayendo a toda velocidad", agregó después de contar que en un primer momento pensó que se trataba de una humorada de su acompañante.

"De repente se abrió y cuando miro al avión del que saltaron 15 personas, veo a todo el mundo muy alto, mientras nosotros caíamos mucho más", cerró su discurso el actor, ante la atenta mirada de Andy Kusnetzoff, quien no lo podía creer.