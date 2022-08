La verdad sobre la escandalosa separación de Viviana Canosa y Alejandro Borensztein

Con Viviana Canosa fuera de la programación de A24, se viralizaron los motivos por los que se separó de Alejandro Borensztein, padre de su hija en común.

Tras una turbulenta estadía en A24, la señal de Daniel Vila se desligó de Viviana Canosa y lo hizo mediante un escándalo que ocupó buena parte de la agenda mediática. Y en medio de las teorías sobre el futuro de la conductora macrista en los medios, se viralizaron declaraciones suyas sobre los motivos que la llevaron a separarse del escritor Alejandro Borensztein, hijo del recordado Tato Bores, en 2018.

“Nos divorciamos. Fue una decisión dura de tomar, pero era la mejor. Fue de común acuerdo. El amor va a estar siempre. Nos une nuestra hija. Cuando uno tiene un hijo tiene que ser su mejor versión. Y cuando estás triste y las cosas no fluyen como te gustaría, tenés que tomar una decisión", indicó Canosa en una emisión pasada del programa Vino Para Vos (KZO), conducido por Tomás Dente.

Sobre el momento en que decidió divorciarse, remarcó: "Cuando dije la palabra ‘divorcio’, tragué y pensé ‘no lo puedo creer’. Fue un proceso muy largo, especialmente para mí. Cuando las cosas no evolucionan, yo suelo hacer lo posible por cambiarlas. Después de pensarlo mucho tiempo, tomé la decisión. No quiere decir que no hay amor, eso no se va de un día para el otro. Tal vez no es lo mismo el amor que estar enamorado. El amor va a estar por siempre, por Martina".

"Faltaban cosas que a mí básicamente no me terminaban de cerrar. Fue un proceso muy para adentro. Pero un día cae la ficha y se toma la decisión. Hasta que no firmás el último papel no lo podés creer. Uno arma la familia para toda la vida. Nunca pensás que se va a terminar. Cuando se lo conté a Martina nos aliviamos los dos. Estamos conectadas todo el tiempo. Era una decisión que había que tomar y no lo contamos de común acuerdo con Ale porque los dos queríamos estar más tranquilos. Nadie se divorcia de un día para el otro. Me casé en secreto. ¿Por qué iban a tener que saber ahora que me divorcie?”, cerró la polémica comunicadora macrista.

Elecciones 2023: Mauricio Macri le hizo una fuerte propuesta a Viviana Canosa

Faltando un año para las elecciones de 2023, en el programa que tiene Jorge Rial en C5N revelaron que una importante figura mediática habría sido tentada para unirse a Juntos por el Cambio, partido de derecha liderado por Mauricio Macri. Quién es la personalidad de la televisión que podría saltar a la escena política.

Todo comenzó cuando el periodista Mauro Federico, parte del panel de Argenzuela, reveló que la conductora macrista Viviana Canosa -sin trabajo luego del escándalo que provocó una fuerte polémica en A24- habría sido tentada por Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza (fuerza política de derecha liderada por Javier Milei) para que sea intendenta de La Matanza. Indignado por la información, Diego Brancatelli deslizó que de confirmarse dicha información él -oriundo de La Matanza, distrito histórico de mayoría de votantes peronistas- podría salirle al cruce a la periodista macrista.

Pero el punto de quiebre se generó cuando Mauro Federico también agregó que Juntos por el Cambio estaría tanteando seriamente a la conductora anti derechos que no vive en La Matanza, dada su exposición en temas de actualidad política. "Juntos por el Cambio intenta buscar la grieta, y para eso necesita encontrar a una persona que genere cierta empatía con el gran público y esté fuera de la rosca política", indicó el panelista de Rial.

"A mediados de este años tiran la figura de Canosa en una reunión de mesa provincial y algunos se ríen, mientras otros intentan acercarla para alguna reunión. Y ahí es donde se produce la primera reunión, con varios dirigentes de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires y fue de tipo informal, donde no hubo un ofrecimiento concreto. Pasa que ella en ese momento tenía muy buena relación con La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. Cuando la separan de A24, la contacta un armador para hacerle un ofrecimiento. Y acá empiezan los tironeos", cerró el periodista.