La terrible confusión de Flor de la V con Valeria Mazza: "Tincho"

La conductora de Intrusos metió la pata en vivo.

Flor de la V tuvo una terrible confusión en vivo, en medio de una entrevista con Valeria Mazza. La conductora de Intrusos quiso preguntar por la salud de Tiziano Gravier y metió la pata sin notarlo, pero en las redes se hicieron eco de su error y no se la dejaron pasar.

Tiziano Gravier, el hijo de Valeria Mazza, fue víctima de una brutal golpiza a la salida de un boliche en Rosario. El ataque le ocasionó una fractura de mandíbula, por lo que tuvo que ser sometido a una cirugía reconstructiva. Según lo que trascendió en primera instancia, motivo del violento episodio fue que el joven era un "Tincho", expresión usada por los adolescentes para referirse a chicos de clase alta.

Hoy, el móvil de Intrusos estaba esperando a Valeria Mazza para poder dialogar con ella y ahí fue donde Flor de la V cometió la terrible equivocación. La modelo se acercó al periodista y empezó a bromear con que lo tenían ahí esperándola con el frío que hacía.

Flor de la V aprovechó la presencia de Valeria Mazza y le dijo: "Queríamos hablar con vos, queríamos saber primero cómo está la salud de 'Tincho', cómo está todo". El error de la conductora de Intrusos parece haber pasado desapercibido para sus compañeros, pero no lo fue así para los televidentes que reaccionaron en las redes sociales.

El hijo de Valeria Mazza relató el lamentable episodio

Tiziano Gravier, en diálogo con TN, reveló cómo fue el momento del brutal ataque: "Yo estaba con mi hermano, cruzamos la calle, escucho que alguien de mi derecha me dice ‘Ey, tincho’, y cuando lo miro me como un golpe. No tengo tiempo de contestarle ni de reaccionar. Al primero que me pega nunca lo veo, no podría reconocerlo".

El hijo de Valeria Mazza continuó: "Tengo una imagen de costado que veo cómo se le van a mi hermano y fue instintivo sacar a mi hermano de ahí. Recupero el equilibrio y salgo corriendo, con el envión lo empujo y lo traigo conmigo y salimos corriendo. Ya estaba escupiendo sangre y sabía que tenía la mandíbula rota".

Con respecto a la repercusión que tomó su caso en particular, Tiziano Gravier expresó: "Entiendo que este caso tomó mucha repercusión, pero no soy el primero y lamentablemente no creo que sea el último. Hoy en día hay muchísima violencia, no creo que estos chicos me hayan pegado porque sabían quienes era mis papás".