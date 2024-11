La televisión quedó en shock por lo que pasó con Carmen Barbieri en vivo: "Lo mataron"

Carmen Barbieri y un shockeante momento en pleno vivo por El Trece.

Carmen Barbieri es una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo y actualmente se encuentra al frente del magazine matutino Mañanísima que se emite a través de El Trece. En una de las últimas emisiones, la conductora protagonizó un momento inesperado que causó múltiples reacciones tanto en las redes sociales como en el ambiente de la televisión.

En la jornada del lunes 11 de noviembre, Carmen Barbieri recibió a una médium a su programa llamada Aristida, quien aseguró que se pudo comunicar con los padres de ella. "¿Ustedes creen en el más allá? ¿De que hay gente que tiene el don de escuchar a la persona que ya no está? Quiero hablar con mi papá", expresó Carmen.

"Recién la nombraste, y me dice ‘sí, soy tu mamá. Hija, te voy a decir una cosa, yo tenía tantas ganas de abrazarte, pero sabés qué, llevo tu imagen, tu luz, tu amor, tu compañerismo, siempre me acompañás en todo momento. Lo más importante es que dejás todo por mí siempre. Estoy acá para darte un abrazo y decirte lo mucho que te amo'", relató la médium sobre la presunta charla que pudo conectar con la mamá de Carmen Barbieri. En ese momento, se comunicó con el padre de la conductora y los detalles que reveló fueron shockeantes.

"A mí me asfixiaron, a vos te dijeron que fue un ataque al corazón, pero no. Cuando ya no podía respirar me asfixiaban, me soltaban. Cuando vieron que yo estaba rojo, dijeron ‘listo, ya está, ahí me caí'", dijo la médium poniéndose en la piel del padre de Carmen en esta búsqueda que ocurrió en pleno vivo. Inmediatamente, la conductora tomó la palabra y confesó lo que nadie sabía. "Mi mamá lo decía siempre. ‘tu mamá no murió de un ataque al corazón, a tu papá lo mataron’. Nunca se lo conté a nadie. Mi mamá entró en un shock, estuvo un mes muy mal con la muerte de mi papá que murió en Puerto Rico a los 60 años. Dijeron que se murió de un infarto masivo", lanzó dejando a todos boquiabiertos en torno al fallecimiento de su padre, que fue en el año 1985 de manera repentina.

En medio de su separación: Carmen Barbieri habló de su relación con Guillermo Francella

Guillermo Francella y su esposa Marynés Breña se están separando después de 36 años de casados y la noticia captó la atención de los curiosos que buscan detalles sobre los motivos que llevaron a la pareja a cerrar un capítulo importante de sus vida. En medio del escándalo que salpica al actor de El Encargado, la capocómica y exvedette Carmen Barbieri rompió el silencio y recordó su noviazgo con Francella en la década de los '80.

La situación se dio cuando un movilero de A la Tarde (América TV) fue a buscar a la conductora Carmen Barbieri para preguntarle por la reciente separación de Guillermo Francella, en busca de que la actriz rememorase su etapa de enamoramiento del respetado actor. Carmen se mostró reticente a dar una respuesta y sentenció: “Yo no hablo del tema, con mucho respeto para la familia Francella, para la hermosa familia que tienen, y no tengo nada que decir".

Ante la insistencia del periodista, la capocómica deslizó: "Yo no sé nada y no tengo por qué opinar. Hago un programa de actualidad, donde la mesa opina, pero yo trato de mantenerme al margen. Es gente que yo quiero mucho”. Acto seguido, procedió a recordar el fugaz romance que tuvo con Guillermo Francella y opinó: “El es muy gracioso, yo lo quiero mucho y él puede decir lo que quiera. Nos quisimos mucho en un momento, éramos muy jovencitos y lo sigo queriendo mucho y admirando. Muy feliz por lo bien que le va, se lo merece. Ya no somos amigos ni tengo ni una relación. Somos colegas y nos respetamos ambos. Toda la familia es maravillosa, es educada. Los hijos, el hermano ni hablar, y son una familia bárbara”.

Días atrás la periodista Paula Varela anunció la separación y remarcó: "Ambos siguen compartiendo eventos familiares. Tienen una muy buena relación. En el último tiempo a él se lo vio viajando solo con su hermano, hará unas tres semanas. Ella también hizo un viaje sola, y siguen compartiendo reuniones familiares. Él estuvo en los Martín Fierro y agradeció al público sin hacer ningún tipo de mención familiar. Guillermo hoy está en un gran momento profesional, pasando uno de los mejores momentos de su vida a nivel profesional, pero a nivel personal esta en crisis. A él se lo vio recorriendo algunos bares con su hermano”.