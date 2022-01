La sorpresiva noticia sobre Benjamín Vicuña y su novia, amiga de Pampita: "A punto de casarse"

Una periodista sacó a la luz desconocidos datos sobre el pasado amoroso de Eli Sulichin.

La periodista Paula Varela reveló desconocidos datos hasta el momento sobre la relación de Benjamín Vicuña y la modelo Eli Sulichin, quien es amiga de Pampita. En su descargo, la panelista de Intrusos dio a conocer información sobre el pasado de la actual pareja del actor chileno, con quien habría empezado su vínculo hace poco tiempo.

"Me dicen que Eli estuvo dos veces a punto de casarse y bueno, terminó todo mal. Uno es el hermano de David Matalón, que es el dueño de una marca de ropa", comentó Varela, en alusión a los intentos fallidos de Sulichin en sus apuestas al amor. Acto seguido, dio más datos sobre la otra expareja de la modelo: "Y el otro es Joaco, otro millonario y dueño de esas famosas botitas o borcegos que están muy de moda”.

En cuanto a las razones por las que Sulichin no llegó al altar con sus anteriores parejas, la periodista aseguró que eran temas complicados y sembró intriga, ya que no se explayó demasiado al respecto: "Estos muchachos estaban a punto de casarse con ella. ¿Los motivos de por qué no lo hicieron? Acá me dicen cosas fuertes que prefiero no decir".

Fuerte consejo de una periodista a Eli Sulichin sobre su relación con Benjamín Vicuña

La panelista Débora D'Amato se expresó sobre el vínculo de la modelo con Benjamín Vicuña, en medio de una charla con la abogada Ana Rosenfeld, y fue lapidaria con el actor. "A Eli la conozco desde que nació. Les puede decir que es una familia maravillosa y ella es una mujer divina", comenzó la letrada, sobre su relación con Sulichin. Y agregó: "Yo no me animo todavía a hablar de amor. Que lo diga yo, que soy una tercera, me parece mal".

Desde un móvil de A la Tarde, ciclo de América TV donde D'Amato se desempeña como panelista, Rosenfeld dejó en claro los motivos por los que no hablaría más al respecto: "Eso lo tienen que decir los personajes. ¿Si le veo futuro a esa relación? Mirá, Eli es un amor de persona y es una chica divina".

"Entonces que salga de ahí, Ana, porque Vicuña es un rompe corazones. Si la querés, que salga de ahí porque le va a romper el corazón", expresó la panelista, sin tapujos, basándose en el historia de Benjamín Vicuña y sus relaciones amorosas, de las cuales varias han tenido finales conflictivos.