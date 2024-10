La sorpresiva decisión de América TV con "Desayuno Americano" y "Cocineros Argentinos".

Sin lugar a dudas, "Desayuno Americano" y "Cocineros Argentinos" son dos de los programas más vistos de América TV que ya supieron consolidar un píublico fiel. Es por esto que el canal decidió someterlos a un importante cambio, con la total confianza de que eso no perjudicará en nada a los números de rating que obtienen.

El periodista Pablo Montagna compartió en sus redes sociales novedades sobre los programas: "Desayuno Americano" y "Cocineros Argentinos", anunciando importantes modificaciones en sus horarios. "Se vienen cambios en las mañanas de América TV. A partir del 21 de octubre, 'Desayuno Americano' se emitirá de 9:30 a 11:30. Habrá nuevas incorporaciones, ya que Paulo Vilouta y Gustavo Grabia no seguirán debido a sus compromisos en radio. Por su parte, 'Cocineros Argentinos' pasará a emitirse de 11:30 a 13:00", explicó.

Cabe recordar que el programa de Pamela David estaba al aire de 10:30 a 12:00, mientras que el de Maju Lozano iba de 12:00 a 13:00. Por su parte, el programa "Cocineros Argentinos" hizo su debut en América TV el pasado 5 de agosto, tras su salida de la TV Pública. La conductora expresó su entusiasmo por este nuevo comienzo: "¡Hola a todos! ¡Felices mediodías! Bienvenidos a 'Cocineros Argentinos' en América. Estoy tan emocionada que no sé si reír, llorar o bailar. Volver a América es como regresar a casa, y estoy rodeada de un equipo increíble con el que vamos a disfrutar y aprender juntos".

Por último, Maju dedicó unas palabras a su equipo: "Voy a presentar a este equipazo, a este grupo. Yo te digo, si pudiera elegirlos como familia, me parece que los elijo a todos".

El desgarrador descargo de una figura de América TV por lo que pasó: "Estoy aterrada"

América TV es uno de los canales con más programas que salen al aire en vivo, dedicados a las noticias de actualidad. De esa manera, una de las conductoras del canal se pronunció al aire con vehemencia sobre cómo la afectó el tema que trataban con su panel.

El exfutbolista Néstor Ortigoza fue denunciado por su exmujer por violencia de género y, tras ver las imágenes de la presunta víctima con la boca ensangrentada, una presentadora de América TV que daba esta noticia se indignó al aire. La celebridad apuntó de manera directa contra la Justicia.

Se trata de Karina Mazzocco, quien siempre bregó de manera pública por los derechos de las mujeres: la conductora se sacó al aire al dar esta noticia. "Estoy furiosa con esta situación. Yo me siento desprotegida como ciudadana con un caso tan tremendo. Esta mujer ha sido víctima de violencia de género durante 9 años, según su denuncia. ¿Qué más tiene que hacer una mujer para salvar su vida? La Justicia está esperando que este hombre mate a esta mujer", comentó.

"Llevo el video en que me están cagando a trompadas, con la boca ensangrentada. ¡10 veces le dice te mato! ¿Qué más? ¿Qué carajo hay que hacer, que presentar, si te están pegando y la Justicia te defienda? De verdad lo pregunto. Estoy aterrada porque me puede pasar a mí. Nos piden que llamemos al 144 ante un caso de violencia de género, y siento que me están boludeando", concluyó su descargo Mazzocco.