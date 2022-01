La sorpresa de Florencia de la V por el rating: "No me lo esperaba"

La actriz y conductora dio a conocer la sorpresa que sintió cuando leyó las planillas de audiencia de su programa.

Florencia de la V se expresó sobre su presente laboral y habló de las marcaciones de rating logradas en el debut de su nuevo programa de televisión. En su descargo, la diva demostró cuán plantada está como celebridad, después de 25 años de sus inicios en el medio, y aseguró que disfruta más que nunca de sus trabajos.

La esposa de Pablo Goycochea, en diálogo con Primicias Ya, comentó cómo se dio la posibilidad de llevar adelante un programa propio en América TV. "Este es un ciclo que hace mucho tenía ganas de hacer. José Núñez, mi productor general, hace tiempo que decía ‘tenemos que trabajar juntos’", comenzó la diva, sobre los inicios de lo que ahora es La Noche de la V, y siguió: "Nos reunimos y me dijo: 'Quiero que seas la Flor que todos queremos, que es simpática, que tiene ese desparpajo único'".

En cuanto a la repercusión que su ciclo tuvo a nivel audiencia, con muy buenas marcaciones de rating, la ex conductora de La Pelu dejó ver su felicidad: "Estoy feliz porque superó mis expectativas. No me lo esperaba", soló y luego agradeció de manera directa a los televidentes que la apoyaron: "No solamente sentí el apoyo del público, que sin ellos no seríamos nada, sino también de parte de gente del medio. Eso me da más fuerzas para seguir proyectando".

"Antes era mas inconsciente y no me daba cuenta de muchas cosas. Miro para atrás y me veo cómo crecí. Hoy me siento en un momento de mucha madurez y solidez artística. Sé lo que quiero comunicar, sé el lugar en el que estoy y sé lo que represento", continuó De la V, sobre la seguridad en sí misma que ha logrado a lo largo de sus años de oficio.

Además, Flor le contó al público cómo sus hijos, Paul e Isabella, de 10 años de edad, disfrutaron el primer programa del ciclo conducido por su madre. "Mis hijos lo disfrutaron mucho. Con 'si lo sabe, baile', una de las secciones del programa, estallaron de la risa", relató y luego contó una divertida anécdota: "Me decían '¡queremos ir a jugar!'. Ahí dije 'si esto esta pasando en mi casa, es una buena señal'".

Flor de la V sobre la masiva exposición que tuvo en 2004, por Los Roldán

"Me pasó de todo ese año. Mucha campaña, fue muy difícil... No lo disfruté, no disfruté ese año. La pasé mal porque no estaba preparada para tanta exposición", explicó la diva en Los Mammones, en alusión a cuán difícil fue para ella hacer frente a lo masivo, a pesar de que hacía años que trabajaba en teatro y televisión. Lo que ocurrió con su personaje de Los Roldán, Laisa, marcó un antes y un después en su carrera.