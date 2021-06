La seguridad de Macri agredió a un camarógrafo de Feinmann y lo tiró al piso

A la salida de la cumbre de Juntos por el Cambio, los guardaespaldas de Mauricio Macri empujaron a un camarógrafo del programa de Eduardo Feinmann.

La cúpula de Juntos por el Cambio se reunió en Palermo para avanzar en la estrategia de cara a las elecciones 2021. Uno de los asistentes fue Mauricio Macri. Sin embargo, más allá del resultado de la reunión, se dio una escena violenta cuando un custodio del exPresidente golpeó a un periodista del programa de Eduardo Feinmann en LN+.

"Estoy a la salida de la cumbre de Juntos por el Cambio", adelantó el movilero Jerónimo Mura que trabaja con Eduardo Feinmann y estaba esperando la orden del día de la reunión del macrismo. Si bien logró hacerle una pregunta al expresidente al encontrarlo, al instante la seguridad de Mauricio Macri dejó al camarógrafo Diego Pérez Mendoza en el piso.

"Nos acaban de tirar. La seguridad del expresidente tiró a nuestro compañero, el camarógrafo Diego Pérez Mendoza, al piso", expresó indignado Mura pero, aparentemente, en el estudio de la señal televisiva de La Nación no estaban tan agitados como los que estaban en pleno móvil ya que, luego de preguntar si estaban bien, Feinmann intentó analizar la cumbre del macrismo.

"No nos dejaron acercar", explicó el periodista desde el móvil. "(Macri) Fue el primero en salir, no llegó Patricia Bullrich, una ausencia importante como la de María Eugenia Vidal", relató Mura pero, a continuación, intentó entrevistar al gobernador jujeño Gerardo Morales quien, también lo despachó. Pero el periodista, lejos de quedarse con el no, renovó su reclamo.

"No ha querido hablar Gerardo Morales. Seguimos esperando, es un caos esto. Es un caos realmente porque salen de un momento a otro y somos muchos los que estamos acá haciendo nuestro trabajo", denunció el joven visiblemente incómodo tras el incidente con la seguridad de Macri. Por su parte, a Feinmann no le fue tan indiferente lo sucedido ya que observó que "parece que nadie quiere hablar".

Casi automáticamente, Silvia Mercado salió al rescate de su líder pasando completamente por alto la situación que vivieron sus compañeros. "Sin embargo, Jero alcanzó a ponerle el micrófono al expresidente Macri cuando le hacen una la pregunta acerca de si la unidad peligra o no y dijo que la unidad está garantizada", destacó la periodista.