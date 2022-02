La reveladora carta de amor de Flor Vigna a Luciano Castro: "Pasional y sano"

La celebridad dejó en claro que sus sentimientos por Castro continúan intactos en un posteo de Instagram.

Flor Vigna compartió con sus seguidores de redes una profunda dedicatoria de amor que le hizo a su actual pareja, el actor Luciano Castro. Ante una consulta de un usuario de Instagram, la celebridad publicó una foto de parte de la letra de una de sus próximas canciones, que estará referida a su relación con Castro.

"Gracias por escribir una hoja en blanco conmigo. Me hacés bien. Soy fanática de nuestras risas, de nuestros besos y aventuras", comienza la carta que Vigna le escribió a su pareja, con quien sale desde hace meses. "Gracias por motivarme a lograrlo todo. Por este amor tan pasional y sano. Me encantó este nuevo capítulo juntos. 13/02/22. Te amo", cerro la intérprete de Uy.

El videoclip de la primera canción lanzada por Vigna como cantante está protagonizado por ella y Luciano Castro, lo que demuestra cuán presente e involucrado está el actor en la nueva apuesta laboral de su pareja.

Historia de Instagram de Flor Vigna.

Flor Vigna sobre su lanzamiento como cantante

"Esta primera canción es la letra más pícara que escribí. Y no es autorreferencial ni dedicada a mi ex pareja", pronunció Vigna en alusión a su faeta como cantante, en particular sobre su primera canción, que habla del despertar de una persona que está en una relación tóxica. "Habla particularmente de mirar por el retrovisor, observar para atrás y ver que ese lugar o persona o trabajo ya te queda chico".

La campeona de Bailando por un Sueño continuó en alusión al significado de su primera canción y esbozó: "Es verlo desde otro punto de vista, ese algo que antes pertenecía a tu presente y ahora decir ‘yo no vuelvo ahí". Además dio a conocer cuál es su vínculo con la música y cómo se animó a sacar sus propias canciones: "La música me apasiona, me toca y me toma mucho. Y trabajar con amigos está bueno porque estamos dispuestos a crear a toda hora y en todo lugar. Este primer tema, que lo hicimos con mi mejor amigo que es músico, lo veo como parte de una obra que fuimos creando juntos y creo mucho en eso".

Por otro lado, dejó en claro que no busca el virtuosismo en su carrera como cantante, sino utilizar la música como una forma de expresión artística: "Por ahí, si me preguntas si creo en mí para cantar como Céline Dion, no sé si eso me entusiasma. Me entusiasma la filosofía y todo lo que plasmamos, en la letra, las melodías y el estilo que logramos".