La revelación de Darío Barassi sobre la pareja de Rada: "Pasó por esta carne"

El actor y conductor de El Trece Darío Barassi lanzó un picante comentario hacía su colega, Agustín "Rada" Aristarán, filtrando un detalle sobre la vida amorosa de su pareja, en el pasado.

Agustín "Rada" Aristarán y Darío Barassi llevan adelante las tardes de El Trece con programas de entretenimiento destinados a toda la familia -100 Argentinos Dicen y Match Game- pero lo que nadie imaginaba era el inesperado nexo que los une, más allá de compartir señal. En medio de una emisión, Barassi lanzó una humorada sobre Fer Metilli -actual pareja de "Rada"- revelando que mantuvieron una relación en el pasado.

En medio de una intervención, Barassi comparó a una participante con Metilli y lanzó un “¿es un poco parecida a Fer Metilli no?”. Divertida, la jugadora en cuestión remarcó que suelen marcarle el parecido con la comediante y dio paso a que el conductor meta un picante comentario. “La mandamos un beso. ¿Sabían que antes de ser la mujer de Rada pasó por esta carne no?”. aseguró el conductor.

“Que se sepa, que se sepa. Rada se quedó con mi horario, bueno rey yo me quedé con tu mujer”, remarcó fiel a su estilo ácido y sin filtro. El estudio terminó riéndose ante la impensada ocurrencia de Darío Barassi, que se viralizó rápidamente en Twitter y provocó la interacción de distintos usuarios.

Darío Barassi impactó a Mirtha Legrand al explicarle por qué toma aceite de cannabis

Invitado a la mesa de Juana Viale, Barassi reveló como maneja la ansiedad y el estrés, y su respuesta dejó a Mirtha atónita. “Y con la ansiedad, ¿cómo hacés?”, indagó Viale. “Y, acá estoy… 148 kilos, gotitas cannábicas…”, le contestó el conductor. “¿Tomás gotas cannábicas? ¿Te hace bien?”, le preguntó Legrand. “Sí, tomo gotas cannábicas. Me ayudaron bastante este año. A mitad de año me di cuenta de que estaba un poco desbordado”, comenzó Barassi.

“Tengo una hija de 2 años y medio que es un placer absoluto en mi vida y estaba un poco culposo. ‘Estoy trabajando mucho y no estoy con mi hija, si no estoy con mi hija no soy buen marido…’. Me sentía ausente en varios lugares”, explicó, y añadió que, en ese momento, tuvo que pedir vacaciones adelantadas para poder bajar un cambio. “Eso me generaba culpa. Así que necesité organizarme un poco, pedí frenar una semana, porque estaba con el programa y con una ficción. Necesitaba organizarme”, continuó.