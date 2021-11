La respuesta de Ivana Nadal tras ser acusada de irse de un bar sin pagar

La influencer Ivana Nadal respondió a las acusaciones de haberse ido de un bar sin pagar.

Ivana Nadal fue destrozada en Twitter tras un rumor de que se había ido de un bar sin pagar. Así lo contó una usuaria de la plataforma, llamada Candela, la mesera del lugar, a través de un tweet en el que contó que ella y sus demás compañeras tuvieron que poner plata de su bolsillo para pagar la cuenta. Todo terminó en un escándalo y la influencer tuvo que salir a dar explicaciones.

“Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y pueden creer que se fue SIN PAGAR Y LO TUVIMOS QUE PAGAR NOSOTRAS????”, twitteó la joven. Rápidamente, el posteo se llenó de likes y comentarios de indignación y los usuarios empezaron a arrobar a periodistas para que difundieran la noticia, entre ellos, a Ángel de Brito, conductor de Los Ángeles de la Mañana (LAM).

Nadal compartió la captura de pantalla de su conversación con Candela y mostró los audios que se intercambiaron. “Hola Cande, ¿cómo va, todo bien? Te hago una consulta, ¿vos hiciste un tweet diciendo que yo me fui de un lugar sin pagar y que tuviste que pagar vos? Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui hace poco fue a Cobra y fue una invitación, obviamente”, le dijo.

“Por eso me fui sin pagar. Pero si te lo hicieron pagar a vos, decime cuánto, pásame tu cuenta y listo. Ningún problema, hermosa. Podías pedírmelo a mí y listo. No era tanto quilombo, ¿no?”. En respuesta, la mesera le dijo que se quedara tranquila, que ella ya había eliminado el tweet porque no quería generar un escándalo.

“No, tranqui, no te hagas problema. Yo ya borré todo porque se armó un bardo increíble y no quiero eso la verdad. Obviamente, cuando vos te fuiste nos habían dicho: ‘¿Qué pasó con esa mesa?’. Y yo dije que nada, que era de Ivana, y me dijeron que igual tenías que pagarla. Fue un bardo. Empezaron a arrobar a Ángel y yo dije ‘no, a tanto no llego, no quiero tanto quilombo, ya está, se terminó’”, le explicó la chica.

La respuesta de Ivana Nadal a la mesera que la acusó de irse sin pagar

Sin embargo, no le pidió disculpas, lo cual le habría molestado bastante a Ivana, que escribió en el posteo: “De verdad, es importante también pedir perdón. Pero siempre y cuando lo sentimos. Así que entiendo que para Cande no fue necesario pedir disculpas. Está bueno observar qué persona somos en el mundo y trabajar en eso para ayudarnos a nosotros mismos a disfrutar de esta hermosa experiencia”.

En respuesta, Ivana le puso: “Bueno. Es importante por eso, pensar antes de hacer. Sé que te van a devolver la plata porque fue una invitación y faltó comunicación, nada más. Que estés muy bien. Abrazo grande”. Al rato, publicó un video en sus historias dejando en claro cómo había sido todo y diciendo que la mesera había mentido en su tweet, ya que, finalmente, no tuvo que pagar nada.

“Aunque no me siento muy cómoda teniendo que aclarar esta situación, lo voy a hacer, porque son muchas las personas que me están escribiendo, insultándome o dándome su opinión. La chica no perdió su trabajo, si están tan preocupados por eso. Si prestan atención al mensaje, yo le dije a mi amigo, el dueño del lugar, que tome la decisión que él crea correspondiente, pero quien para mí debía ser llamado la atención nada más era quien no le había informado a la chica que yo era la invitada. Ella no tuvo que poner un peso de su sueldo y no se quedó sin trabajo. Debajo, escribió: “Ella no tuvo que poner dinero por nada en ningún momento. Ella mintió y tuvo que hacerse responsable de su mentira”.