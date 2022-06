La repudiable última voluntad de Federico Luppi con sus hijos antes de morir

Algunos de los hijos del actor no tendrían acceso a la herencia de su padre.

Federico Luppi habría dejado sus tres hijos sin herencia: Gustavo, Marcela y Leonardo. La mamá de este último dio una entrevista donde detalló lo ocurrido y manifestó su angustia. El actor tuvo la intención explícita de dejar todos sus bienes en manos de Susana Hornos, la última mujer con la que tuvo un vínculo amoroso, perjudicando directamente a los tres hijos antes mencionados.

En diálogo con A La Tarde, Brenda Accinelli, mamá de Leonardo, reveló que su hijo es el más perjudicado en esta situación, ya que desde el primer minuto fue víctima de la falta de reconocimiento y del destrato por parte de Federico Luppi. Leonardo tiene ya 22 años y nunca pudo generar un vínculo de padre e hijo con el actor que falleció en el año 2017. De hecho, la mujer hizo público que cuando el artista se enteró que estaba embarazada le exigió que se haga un ADN para corroborar la identidad del bebé. Como el resultado fue positivo, le dio su apellido, pero no accedió a vincularse con su hijo.

Federico Luppi.

El dolor de Leonardo por la falta de atención de su padre era tal, que a los 10 años le pidió llorando que por favor no lo llame más. Hasta ese entonces, Federico Luppi enviaba dinero mensualmente para los gastos de su hijo, aunque no tenía intención de generar un vínculo más fuerte con él. Como si eso fuera poco, el actor ejercía una violencia económica sobre la madre del menor: "Me quería hacer callar, me pagaba lo que me debía si yo me callaba".

Con respecto a los bienes materiales que dejó el actor, Diego Estévez remarcó: "Hay que hacer hincapié en el tema herencia y en la manera en que Leonardo fue dejado adrede fuera, fue explícito el hecho de dejarlo afuera de la herencia al hijo menor que tanto se resistió a tratar". Por su parte, Brenda Accinelli aseguró que los tres hijos son víctimas de la situación y que ella tiene relación con Marcela, quien no tenía buen vínculo con Federico Luppi.

El fallecimiento de Federico Luppi

Federico Luppi falleció a los 81 años, en las primeras horas del 20 de octubre de 2017, en la Fundación Favaloro de Buenos Aires. Ingresó unos días antes a la clínica y tenía previsto someterse a un tratamiento por complicaciones derivadas de una cirugía por un coágulo en la cabeza unos meses antes. El actor se cayó en su propia casa, lo que le ocasionó un golpe contra la mesa de luz de su dormitorio. Sus restos se encuentran en el Cementerio de la Chacarita.