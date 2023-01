La reacción de Paula Chaves cuando le mencionaron a su ex y Zaira Nara: "La paso mal"

En una entrevista, la modelo y conductora Paula Chaves no evitó hablar del incómodo momento en que se enteró que su amiga Zaira Nara había empezado a salir con su exnovio, el polista Facundo Pieres.

Paula Chaves volvió a hablar de un tema incómodo en su vida: el romance de Zaira Nara con su ex, el polista Facundo Pieres. La modelo y conductora reveló cómo se sintió cuando se enteró del actual noviazgo de su amiga y sentenció: "Iremos viendo".

Desde Carlos Paz, Chaves le dio un móvil a Ángel de Brito y LAM (América TV) y se pronunció en torno al candente enredo amoroso, aunque se evidenció su incomodidad a la hora de responder las preguntas del conductor. "Está todo bien, de verdad, hablamos hace dos días, tenemos una relación hace muchos años, es la madrina de Filipa (su hija menor), está todo bien, ya nos vamos a ir acomodando", señaló.

"Yo lo conté acá (el amor entre Zaira y Facundo) y se los pregunté a las dos en privado hace un tiempo y las dos me dijeron 'está todo bien', 'no nos peleamos'. Zaira me dijo: 'La amo a Paula, ni loca me pelearía con ella'", enunció de Brito reforzando la historia de la modelo.

Además, la actual pareja de Pedro Alfonso admitió: "Yo la amo también, es mi amiga, hablamos todo e iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días... fusionando esto que es nuevo. Son muchos años de amistad".

Cómo se sintió Paula Chaves cuando se enteró del romance de Zaira Nara con su ex

En otro tramo de la charla, Ángel le preguntó a Paula si no le molestó la actitud de su amiga y la conductora de Bake Off (Telefe) se mostró firme: "No, no, de verdad no porque primero que (el noviazgo con Pieres) pasó hace millones de años y no soy de las personas que digan: 'Bueno esto ya está, es mío, yo lo toqué, fue mío...', como que en eso soy bastante tranquila y porque de verdad fue hace muchísimos años. Es una situación especial para ambas que vamos a ir acomodando y cuando hay una amistad tan fuerte de base y un amor tan fuerte... Es la madrina de mi hija, yo la amo, es divina conmigo, con mi familia, con todo e iremos viendo...". Por último, Chaves remarcó que ante un eventual encuentro con su amiga y su ex no se haría demasiados problemas ya que "Pedro (Alfonso) es lo más, es capaz de todo.... es muy tranqui en eso".