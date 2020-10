En los programas de televisión todo puede pasar y los conductores están acostumbrados a enfrentar cualquier tipo de situación. Durante su último programa de NET TV, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo un ataque de tos mientras entrevistaba a Pachu Peña. Aunque le puede pasar a cualquier persona, fue un momento incómodo en medio de la cuarentena y con la paranoia que existe entre las personas por el miedo a contagiarse de COVID-19.

En el ciclo Pampita online, Pachu fue invitado al living para hablar de su carrera televisiva y recordar divertidas anécdotas. En un momento, la conductora le preguntó: “En el último momento del día, cuando apoyás la cabeza en la almohada... ¿Cuál es el último pensamiento que pasa por tu cabeza?”. El humorista le respondió: “Pienso en el otro día, que mañana sea un buen día. Me acuesto pensando en lo que voy a hacer al otro día...”.

Pero el actor fue interrumpido por un ataque de tos de la modelo. “¡Perdón!”, dijo Pampita, pero siguió tosiendo. Pachu quiso ayudarla y miró atrás de cámara para pedir a la producción que le alcanzaran un poco de agua. “No se puede tener agua en el estudio por protocolo”, le explicó la conductora.

Por unos segundos más, la esposa del empresario Roberto García Moritán siguió tosiendo, mientras que Pachu se tapaba la boca, a modo de broma. “Por suerte estamos con mucha distancia, pero bueno, cosas de conductora”, señaló entre risas. Ya recuperada, le dijo a su invitado: “Ya está, ya pasó. ¡No te quiero asustar!".

Luego, Ardohain le recordó que hace unos meses él se había tenido que realizar un hisopado por su participación en El precio justo, el ciclo de entretenimientos que lideraba Lizy Tagliani por la pantalla de Telefe. Se vivió una difícil situación cuando se confirmó que tanto la conductora como parte del equipo de producción habían dado positivo en el test de COVID-19.

Pachu, voluntario para la vacuna

Por unos días, Pachu y otros famosos que participaron del programa debieron mantenerse aislados a la espera de los resultados de su hisopado. En su caso, dio negativo. Pero esa situación le permitió experimentar en carne propia la angustia que se siente al estar frente a la posibilidad de un contagio. Es por eso que, apenas se conoció la noticia de que laboratorio estadounidense Pfizer y la firma alemana Biontech estarían probando la vacuna para el coronavirus en la Argentina, Peña decidió anotarse como voluntario. Y lo hizo sin siquiera comentárselo a su mujer, Felicitas Isse Moyano, ni a sus cuatro hijos, Olivia, Joaquina, Benjamín e Iñaki, quienes se terminaron enterando de esto a través de los medios de comunicación.

"Ya me aplicaron la vacuna... No sé si es un placebo, porque eso es confidencial. Me sacaron sangre, me hicieron un hisopado y eso va a los Estados Unidos. Tengo que hacer un reporte a través de una app. Completar un cuestionario por si tuve síntomas. Solo sentí un poco de ardor (cuando me aplicaron la vacuna). En unos días tengo que hacerme otro chequeo”, explicó el humorista sobre su experiencia como voluntario y su deseo de colaborar para encontrar una cura al coronavirus.