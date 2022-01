La reacción de la supuesta amante de Urcera tras la carta documento de Nicole Neumann

La modelo dio la cara y reveló cómo vive este momento, tras el revés recibido por parte de la celebridad y el piloto.

Melina Eugster, la promotora que aseguró haber intercambiado mensajes para una cita con Manuel Urcera, novio de Nicole Neumann, se expresó tras la carta documento que la pareja le envió para que se desdiga. En su descargo, la modelo reveló que se comunicó con su abogada tras recibir la intimación por parte del piloto y de la celebridad.

"Lo primero que hice cuando me llegó fue comunicarme con mi abogada para preguntarle. A mí me contactó una persona llamada Manu Urcera, que me disculpen si dañé su imagen, no lo quise hacer", comentó Eugster, sobre su incredulidad ante el mensaje que recibió por WhatsApp, cuyo contacto no tenía foto de perfil. "A mí me escribió una persona que se hacía pasar por él. Nunca nos mandamos ni fotos ni videos, pero yo creí que era él".

Además, la promotora se refirió a sus pocas ansias por que el escándalo mediático con Neumann y Urcera crezca aún más. "Fue en octubre del 2021 y yo confío, no tengo por qué dudar, yo confié en que esa persona era la persona que me decía", soltó y luego dejó ver su temor ante una posible embestida judicial por parte de la pareja: "Ya no sé si nombrarlos o no porque no quiero tener conflictos con ellos".

"Ellos son figuras públicas y se sabe a dónde van, qué es lo que hacen, tranquilamente la persona que me escribió podría haber averiguado un poco y haber sacado información", continuó la modelo, en diálogo con Intrusos, y cerró: "Al ser víctima, con ese número de teléfono puedo llamar y ver quién se esconde atrás”.

Las palabras de Melina Eugster en medio del escándalo

"Yo soy modelo, promotora y lo conozco a Manu por las carreras. Hace un par de años cuando estaba de novio con Mica, él era súper serio. No te daba cabida, ni nada. Me parecía un chico con el que no ibas a llegar ni a sacarte una foto", había lanzado Melina Eugster en A la Tarde, en su primera aparición en TV tras sus chats con quien le afirmaba que era Urcera.

La supuesta tercera en discordia en la relación de Nicole Neumann y Urcera: "Fueron un par de veces que intercambiamos mensajes. Nunca fui novia de él. Fui promotora de TC. No intenté ser promotora de él, pero me hubiera gustado ser promotora de él u otro corredor".