La preocupación de la madre de Tomás Holder tras su salida de Gran Hermano: "Me gustaría que vaya a un psicólogo"

Gisela, la mamá de Tomás Holder, se mostró preocupada por su hijo tras su salida de Gran Hermano.

La madre de Tomás Holder, el participante de Gran Hermano 2022 (Telefe) que generó una fuerte polémica en redes sociales, habló sobre las actitudes que su hijo tuvo en la casa y reconoció que necesita terapia. Cómo es la relación del joven con su mamá.

Holder se ganó el odio de la gran mayoría de los televidentes, quienes lo votaron para que quedara afuera del reality. En su defensa, el joven de 21 años explicó que estaba haciendo un personaje y que por eso trataba tan mal a todos sus compañeros. Sin embargo, ni la audiencia ni su madre se la dejaron pasar.

“Tomás todavía no cayó en la realidad, está muy nervioso. Yo lo veía que venía respirando por la boca y eso me re preocupaba, ya me importaba tres pelotas ya el programa", confesó Gisela, su mamá, en diálogo con Mañanísima (Ciudad Magazine). “Una mamá conoce a sus hijos, yo me doy cuenta de las miradas, la forma de caminar, de mover las manos. Dije:' Este pibe está saturadísimo y ese personaje no lo va a poder seguir sosteniendo'", sumó la mujer.

Fue entonces cuando la madre de Holder reconoció que su hijo debería hacer terapia si es que va a actuar de esa manera y justificarse con su personaje. "A mí me gustaría que vaya a un psicólogo porque si cree que el personaje, así sea en la vida, lo va a sostener porque le da miedo mostrarse vulnerable…. Entiendo que hay momentos para mostrarse así, pero ese personaje no solo lo va a sacar de juego en una casa, en el programa. Lo va a sacar en la vida”, concluyó.

La relación de Tomás Holder con su mamá Gisela

Luego de quedar eliminado, Tomás Holder habló sobre su vínculo con su madre, quien lo crió como madre soltera durante años. "Tu vieja habló cosas tuyas a nivel humano que son hermosas, que sos muy cariñoso, un gran hijo y que hablan todo el tiempo. Con tu mamá sos muy compinche y con tu papá tenés una relación distante. ¿Qué creés que le pasa a tu viejo? ¿Estará contento o enojado?", le preguntó Santiago del Moro, conductor del programa.

"La verdad que no lo sé, tuve a dos papás que me tuvieron de chicos. Uno no aprende cómo ser padre, lo va viendo a medida de que pasan los años. Me hubiese gustado que fuera diferente la familia, pero bueno...", respondió el influencer. Por su parte, su madre reveló que sufrió un ACV y un problema cardíaco durante la pandemia y que su hijo la cuidó en todo momento. "Cuando vi a mi vieja internada, me partió. Me acuerdo que le agarré la mano y le dije que la amaba y que no me faltara nunca", contó Holder, con lágrimas en los ojos.