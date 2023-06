La pregunta íntima de un participante de MasterChef que descolocó a Wanda Nara: "¿Está bueno?"

Un participante de MasterChef (Telefe) sorprendió a Wanda Nara con una inesperada pregunta sobre su vida íntima. En pleno programa, el joven se el acercó y le hizo un cuestionamiento en relación a su matrimonio con Mauro Icardi, que pasó por una gran cantidad de controversias mediáticas durante los últimos años. La empresaria se mostró visiblemente incómoda y el momento se volvió viral en las redes sociales.

Esta vez, los participantes fueron desafiados a cocinar galletitas. Justo cuando Wanda estaba explicando la consigna frente a todos los concursantes, uno de ellos, Rodrigo Salcedo, la frenó y le hizo una pregunta al hueso sobre su matrimonio con Icardi que la desconcertó por completo.

Todo comenzó cuando Nara les preguntó a los concursantes qué pensaban que había dentro de la caja misteriosa que estaba mostrándoles. "Yo soy más sentimental. Me gustaría una notita, algo lindo. Veo grande y veo toda esta onda y... Como está todo patisserie debe ser una torta de casamiento, me imagino algo así", respondió Rodrigo.

"¿Te gustaría casarte, Rodri?", le preguntó Wanda. Rápidamente, el participante le redobló la apuesta con otra pregunta: "Creo que no. No sé. Vos que estás casada, ¿está bueno?". La empresaria soltó una carcajada e hizo un silencio absoluto. "Es buena, eh. Vale, vale la pregunta", comentó Damián Betular, mientras todos aplaudían y se reían. Wanda no respondió nada y, en vez de eso, cambió de tema: "¿Vamos a abrir los regalos? Desaten el moño sin abrir la caja", les indicó a los participantes.

