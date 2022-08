La pregunta de Andy Kusnetzoff que incomodó a Alberto Cormillot: "No quiero"

Andy Kusnetzoff le hizo una fuerte consulta a Alberto Cormillot sobre su hijo en plena transmisión de PH Podemos Hablar, reconocido programa emitido por Telefe.

Fiel a su estilo, Andy Kusnetzoff fue punzante a la hora de hacer preguntas en la edición del pasado sábado 6 de agosto de PH Podemos Hablar. En dicho marco recibió la visita de Alberto Cormillot, a quien le hizo una particular consulta sobre el hijo que tiene con Estefanía Pasquini que, sin lugar a dudas, lo incomodó en plena transmisión de Telefe.

En uno de los tramos del ciclo televisivo, Andy le hizo leer a los invitados críticas que alguna las redes sociales les hicieron. "Doctor Cormillot, ¿qué se le puede decir a una eminencia? A ver, Doctor", introdujo el conductor. Y el experimentado nutricionista comenzó a leer un comentario muy particular: "Alberto Cormillot es un irresponsable por tener un hijo a los 82 años. Habla de su ego y soberbia".

"Puede ser una manera de verlo", expresó el especialista, con cierta incomodidad. Y luego sostuvo: "Cuando decidimos tener a Emilio, fue muy charlado, estamos muy bien, y no me imagino la vida sin él. Lo disfruto y cada cosa que va aprendiendo". Asimismo, el hombre de 83 años admitió que le costó volver a acostumbrarse a la vida de padre: "Me asombra mi propia ignorancia sobre cómo hacer cosas con él. Lo poníamos en el suelo y no gateaba. Y una vez dije: '¿Cómo va a gatear si no lo dejamos en el suelo?' Que practique. Y a la semana ya estaba gateando".

Mientras Charlotte Caniggia (modelo e influencer) Joaquín Levinton (cantante), Lola Cordero (periodista) y Gustavo Conti (actor) observaban atentamente, Andy Kusnetzoff se animó a preguntarle acerca de los haters: "¿Qué te pasa cuando ves a parte de la sociedad que te juzga?". Y el médico fue contundente: "En general no leo lo que dicen. Cuando me dicen 'dijeron esto de vos', yo no quiero enterarme porque yo ya sé lo que pienso".

Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot junto a su hijo Emilio.

Finalmente, y a modo de reflexión, se sinceró al respecto: "Puede ser que tenga que ver con el ego o la soberbia, pero yo creo que tiene que ver con el amor y como le pasa a cualquier otra persona".

Alberto Cormillot reflexionó sobre las relaciones abiertas y generó un fuerte debate

Alberto Cormillot habló de las parejas abiertas y la flexisexualidad que existe en los vínculos en medio de su relación con Estefanía Pasquini, la mamá de su hijo. "Si no hay acuerdo, ahí se arma el despelote", remarcó el médico nutricionista.

En su columna de Radio Mitre, Cormillot habló de las formas modernas de entablar una relación de pareja e hizo hincapié en que la monogamia, la modalidad clásica de vínculo, sigue imperando: "Se ha defendido mucho más la monogamia por los aspectos religiosos, relacionado la conveniencia, a lo económico y a la crianza de los hijos en común. Tiene varias ventajas, pero en los últimos años la cosa ha ido creciendo”.

“Hay un ambiente que facilita distintas formas de pensar por más que hayan existido de siempre, entonces hay variedades. Viven en casas separadas pero son monogámicos”, agregó, antes de profundizar en el poliamor y las relaciones con acuerdos más flexibles. Sobre las relaciones abiertas destacó que lo primordial en la "comunicación y la negociación" y sobre los swingers se mostró mucho más picante: “la relación es central pero no hay un pacto de fidelidad".

Sobre el final de la columna, Cormillot exploró el concepto de quienes son flexisexuales -una variante no tan conocida- remarcando que “son los que exploran cualquier cosa”. También, lanzó una consejo para que apliquen aquellos con vínculos de este tipo: “Esto tiene consecuencias para la salud. Si hay acuerdo entre las dos parejas la cosa anda bien. Si no hay acuerdo, ahí se arma el despelote, porque aparece más infarto, más complicaciones, más depresiones, más peleas”.