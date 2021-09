La polémica foto de Wanda Nara besando a su hija en la boca

Wanda Nara generó un escándalo por una foto besando en la boca a Isabella, su hija de 4 años.

Wanda Nara publicó una foto muy controversial con Isabella, su hija de 4 años que tuvo con su esposo, el futbolista Mauro Icardi. Usualmente, la modelo comparte retratos de sus hijos, pero este en particular llamó la atención de sus seguidores y muchos de ellos cuestionaron qué tan apropiada es su forma de criar a sus hijos.

Se trata de una foto de Wanda Nara besando en la boca a su hija menor, Isabella. En la imagen, aparecen las dos en lo que parecería ser un parque y se ve a Wanda de perfil, abrazando a la nena y dándole un beso. Mientras algunos internautas opinaron que es una forma válida de expresar cariño entre padres e hijos y que verlo como algo malo es propio de una mente perversa, otros sostuvieron que podría ser dañino para la psicología de un chico y que es un gesto innecesario.

Wanda Nara y su hija menor que comparte con Mauro Icardi, Isabella, de 4 años.

Wanda no es la primera celebridad en ser criticada por esto. Recientemente, Sabrina Garciarena publicó una foto igual con su hijo Beltrán y después de recibir muchas críticas, conversó con Teleshow sobre el tema. “No leí nada, cuando subo fotos con mis hijos siempre hay comentarios. A mis hijos los beso, no los chapo, soy cariñosa con ellos, lo vivo con libertad y sin irme del otro lado", expresó.

Wanda Nara sobre su separación con Maxi López

Antes de Icardi, Nara estaba en pareja con el futbolista Maxi López y tuvieron tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. Esta semana, conversó con la revista italiana Confezione sobre su ruptura con el deportista y aseguró que él la había engañado y que ella lo había dado todo por su relación con él. Incluso, contó que había dejado su país para formar una vida a su lado.

“Lo dejé todo por él y no me merecía una traición. Yo era muy popular en mi país. A decir verdad, todavía lo soy”, comenzó Wanda. “Pero cuando me casé con él, lo dejé todo y lo seguí hasta Italia, donde lo contrataron como jugador. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”.

La actual esposa de Icardi agregó además que algunas mujeres son capaces de perdonar una infidelidad, pero que no fue su caso. “No pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy de sagitario y no me defraudo. Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”.