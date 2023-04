La pícara revelación de Ricardo Darín sobre Wanda Nara: "Está bien"

Después de perder el Oscar a Mejor película internacional y regresar a Argentina, Ricardo Darín fue al teatro e hizo un inesperado guiño a Wanda Nara, logrando captar la atención de la empresaria.

En su regreso a Argentina tras perder el Oscar a Mejor película internacional con Argentina, 1985 Ricardo Darín fue al teatro y compartió unos minutos con los periodistas, a quienes les hizo una pícara revelación sobre Wanda Nara y su rol como conductora de MasterChef (Telefe).

Acompañado por Florencia Bas, su esposa, Ricardo Darín fue al Teatro Metropolitan Sura a una función especial para prensa e invitados de Votemos, nueva comedia dramática protagonizada por Agustina Cherri, Juan Gil Navarro, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Muriel Santa Ana, Carlos Portaluppi, Toto Kirzner y Alan Daicz, y en su paso por la red carpet contestó las preguntas de los periodista y opinó sobre la televisión actual, haciendo una curiosa mención a MasterChef.

Cuando le preguntaron cómo veía la televisión argentina hoy, el actor no dudó en responder: "Bien, mal, regular, de todo un poco. Veo mucha televisión. Veo MasterChef y algunos otros programas". Luego de citar al exitoso reality gastronómico, Darín opinó sobre el desempeño de Wanda Nara como conductora y señaló: "Está bien. Teniendo en cuenta que no lo había hecho antes, lo está haciendo bastante bien". Por último, Darín dejó en claro que no le gustaría participar en un certamen como MasterChef (formato que en Argentina ya tuvo tres temporada con famosos compitiendo) aunque sí admitió ser un seguidor del show.

Qué dijo Wanda Nara al escuchar la declaración de Ricardo Darín

Por medio de sus stories de Instagram, la pareja del futbolista Mauro Icardi hizo una captura de la rueda de medios con Darín y le lanzó una sugerente propuesta al actor arrobándolo: "Gracias por vernos. Sería un lujo tenerte". De esta forma, si bien Ricardo manifestó que no está interesado en sumarse al programa en condición de participante, Wanda le dejó la puerta abierta para una eventual participación como jurado invitado.

Por el momento, la nueva temporada de MasterChef, que a diferencia de ediciones anteriores no cuenta con famosos, lidera la lucha semanal por el rating del prime time, con ATAV 2, la reciente ficción de El Trece, en segundo lugar. Para tomar el liderazgo de las noches de la televisión abierta, el reality sacó "toda la carne al asador" y tuvo a Icardi como invitado de lujo.