La picantísima definición de Moria Casán sobre L-Gante y Wanda Nara: "Mortadela con fiambrín"

Moria Casán afiló su lengua karateka y disparó una muy picante definición sobre Wanda Nara y L-Gante.

Moria Casán pasó por la alfombra roja en Los personajes del año de la revista Gente y sorprendió a todos con una picantísima definición sobre L-Gante y Wanda Nara. "Me parece mortadela con fiambrín", disparó La One de forma sorpresiva, poniendo en acción su legendaria lengua karateka.

El supuesto romance de Wanda Nara y L-Gante generó mucha repercusión tanto en las redes sociales como en la farándula, generando las más variadas opiniones. Pese a que la empresaria volvió a Turquía para luego irse de vacaciones a Maldivas con Mauro Icardi (que busca reconquistar a Wanda), el cantante sigue enganchado y lo muestra en las redes sociales.

Ante la consulta del cronista de A la tarde sobre el escándalo que se armó por el romance que habrían vivido L-Gante y Wanda Nara, La One fue lapidaria. "Me parece mortadela con fiambrín, más grasa no se puede", disparó la conductora, que pronto volverá a la pantalla de América TV para reemplazar a Flor Peña en su programa.

Pese a las risas por la picante definición, Moria Casán agregó: "No me lo creo, Wanda es divina y él también, pero no hay química". "El chico es divino, yo lo tuve con su mujer, que le dio de tomar la teta a la beba ese día y la verdad que Tamara es divina, es monísima", recordó La One la visita del cantante con Tamara Báez y Jamaica a Moria es Moria (El Nueve).

"Se tiene que cuidar mucho ese chiquito. Es de esas personas que tienen mucha carrera de golpe, lo tienen que cuidar un poco", concluyó la actriz y conductora. Si bien por el momento Wanda se encuentra en Maldivas con Icardi, la empresaria pronto deberá regresar a la Argentina para cumplir con compromisos laborales y entonces se verá en qué quedó su supuesto romance con L-Gante.

Lali Espósito homenajeará a Moria Casán en su próximo proyecto: "Ella ya sabe"

Lali Espósito sorprendió al revelar que su próximo disco contendrá una canción en homenaje a Moria Casán, quien se mostró encantada al respecto. La artista que comenzó su carrera en tiras de Cris Morena dio a conocer que insertó la icónica frase de la diva “Quiénes son” en el track.

“La canción se llama Quiénes son. La llamé, todo, ella ya sabe. Porque samplié -que es agarrar un sonido y usarlo en una canción- la frase 'Quiénes son' de una entrevista en la que le respondió a los que la criticaban”, comenzó su descargo la jurado de las últimas dos temporadas de La Voz Argentina.

Espósito reveló que le pidió permiso a la exjurado de Bailando por un Sueño para usar su frase y contó cuál fue su respuesta: "'¡Mi, amor! Un placer, ¡usame! ¡Usame!', me dijo. Así que la canción se llama Quiénes Son y está el sample de Moria diciendo esa frase", soltó entre risas la cantante de hits como Una Na, Ego y Boomerang. La artista ya hizo algunos adelantos de su próximo material discográfico mediante singles que se volvieron éxitos instantes después de sus lanzamientos: Disciplina, N5, Como Tú, Diva, y Dos Son Tres.