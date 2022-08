La picante ironía de Wanda Nara sobre La China Suárez: "Me alegro por ella"

La celebridad de redes mostró su hartazgo ante las preguntas de la prensa por "La China" Suárez. Wanda Nara opinó de la carrera musical de la cantante.

Wanda Nara lanzó picantes declaraciones sobre Eugenia "La China" Suárez al ser consultada por la nueva faceta como cantante de la ex-Teen Angel. La esposa de Mauro Icardi demostró una vez más que aún no superó su bronca por lo ocurrido entre la artista y su marido a finales del año pasado.

El notero de Socios del Espectáculo interceptó a Wanda en la vía pública y le hizo algunas consultas que sacaron de quicio a la celebridad de redes, en alusión a su nuevo trabajo en Telefe y la posible participación de "La China" Suárez en el mismo. Nara va a ser jurado del ciclo Quién es la máscara, donde acudirán personalidades famosas e interpretarán canciones con su rostro tapado, por lo que el rol de ella será adivinar de quién se trata. "¿Pusiste alguna condición en el programa? Porque debajo de la máscara puede haber cualquier personaje", enunció el periodista sobre la dinámica del show televisivo que será conducido por Natalia Oreiro.

La conversación entre Wanda Nara y el Movilero

Wanda: No, ninguna condición. Vamos a ver a quién me pusieron.

Periodista: La China sacó un disco y me parece que está convocada.

W: ¡Mirá qué bien! Me alegra por ella.

P: ¿Reconocerías la voz de la China, distorsionada?

W: Estás intenso, sorry.

Las críticas de Nati Jota a Wanda Nara por su posteo sobre la hegemonía de cuerpos

"Wanda es la que construye, mostrando ese cuerpo donde vos te editás. Sos libre, editate como quieras, pero después construís que cuando te vean de otra manera te lo critiquen. Seguís sumando a que el cuerpo está bien cuando subís tu cuerpo editado", comentó Jota en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y agregó: "Víctima y victimaria al mismo tiempo es Wanda. Si te editás es porque sentís que te van a criticar. Yo quiero mostrar que soy de cierta manera porque soy insegura y tengo miedo de que me bardeen y pongo la foto donde salí mejor, pero sigo sumando a eso mismo. Pero bueno, lucho contra eso".

Wanda había hecho un posteo en su cuenta de Instagram en alusión a unas imágenes de su cuerpo sin filtros que se viralizaron en las redes. "Chicas, si yo estando así tengo tanto éxito, les recomiendo que empiecen a darle a las pizzas sin culpa. Obviamente nadie sube una foto donde se ve mal; cuando me enfermé de COVID, no subía fotos arruinada en la cama", comenzó la influencer. Y cerró: "Todos (los que tenemos la posibilidad) ponemos la foto comiendo sushi o un balcón con buena vista. Me la paso comiendo polenta, arroz y fideos con manteca, pero no son muy instagrameables, como también mis hijas lloran y tampoco las subo así".