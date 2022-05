La picante chicana de Mau y Ricky tras anunciarse que serán coaches de La Voz

Los artistas internacionales no se quedaron callados ante las críticas y se animaron a picantear al público.

Este año volverá a emitirse La Voz Argentina, el reality donde se busca encontrar a la persona con el mejor talento para el canto. Son miles los que se inscriben para participar de este show. Los coaches que van preparando a los participantes, forman cuatro equipos: el de Ricardo Montaner, el de Soledad Pastorutti, el de Mau y Ricky y el de "Lali" Espósito. El año pasado, Mau y Ricky fueron muy criticados por los haters que juzgaban desde su forma de presentarse hasta sus elecciones. Sin embargo, lejos de amedrentarse por eso, los artistas decidieron picantear a los seguidores del programa en las redes.

Desde las redes oficiales de Telefé y de La Voz Argentina anunciaron que los coaches de este año serán los mismos que los del año pasado y como si eso fuera poco, publicaron un video de cada uno de ellos y fue ahí donde Mau y Ricky Montaner aprovecharon para picantear públicamente a los detractores que tanto los criticaron el año pasado. Desde la cuenta oficial que comparten los artistas escribieron: "Le callamos la boquita a los haters este año otra vez????". Rápidamente el comentario generó la reacción de los seguidores del programa.

El comentario de Mau y Ricky.

Algunos de los televidentes se manifestaron contentos de poder volver a ver a sus artistas favoritos como coaches del reality de canto, mientras que los haters se manifestaron en contra de que los hayan convocado nuevamente. Algunos de los comentarios en contra fueron: "Otra vez los Montaner. Porque no ponen cantantes argentinos. Menos mal que está Lali", "Cagaron La Voz Argentina otra vez y ni empezó", "no soy hater, somos libres de opinar porque somos público. Son pésimos como jurados. Teniendo a Luciano Pereira y nombraría muchos más se vienen a llevar la platita de una Argentina que ustedes no quieren".

Mau y Ricy se van a presentar en Argentina

Mau y Ricky.

Los artistas internacionales, se van a presentar el 25 de mayo en el Movistar Arena, en el marco del Movistar Fri Music. Si bien es un show exclusivo y gratuito para clientes de la compañía de telefonía celular, también se puede disfrutar a través de YouTube por streaming en el canal oficial de la mísma empresa. Los tickets se entregan a los socios del Club de la compañía, desde el 2 de mayo están disponibles para ser solicitados por los clientes que quieran ir a disfrutar el show exclusivo de Mau y Ricky.