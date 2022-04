La Peque Pareto y su radical cambio de vida tras MasterChef: a qué se dedica

Además de la medicina, La Peque Pareto ya tiene otra ocupación en su vida tras haber renunciado a MasterChef. De qué se trata su tarea actual.

Paula "La Peque" Pareto renunció a MasterChef Celebrity 3 (Telefe) el mes pasado y ya pudo cumplir su nuevo sueño, bien lejos de la televisión argentina. La exjudoca y traumatóloga de 36 años comunicó a través de sus redes sociales oficiales que tiene una nueva tarea, además de la medicina.

La exparticipante del reality show de cocina que conduce Santiago del Moro luchó por otro objetivo hasta que lo consiguió y decidió transmitirles su felicidad al respecto a sus miles de seguidores. Incluso, lo hizo mediante tres historias y un posteo en Instagram (@paupareto).

El nuevo desafío de La Peque Pareto tras MasterChef: "Mucho que aprender"

La campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro (Brasil) 2016 les informó a sus fanáticos de qué se trata el trabajo que ya está desarrollando. Es que la bonaerense abrió la propia tienda de café en su San Fernando natal.

En la publicación en Instagram, "La Peque" Pareto anunció, con varias imágenes y emojis incluidos: “Felices de que un gran trabajo de meses en familia se haga realidad. Pareto café arrancó con mucha alegría y lleno de buena energía por parte de nuestros clientes". Además, la ex MasterChef resaltó: "Gracias a todos los que pasaron a visitarnos en esta primera semana... Estamos iniciando un camino lleno de ilusiones y nuevas ideas". "Tenemos mucho que aprender y tenemos toda la predisposición para hacerlo y poder brindar a quienes nos visiten una linda experiencia culinaria y familiar”, completó.

"La Peque" Pareto se puso en café tras renunciar a MasterChef por Telefe.

En la misma línea, en las historias, la exdeportista profesional posteó: "Buscamos ayudante de cocina. Lugar de residencia: zona norte. Mandanos tu cv (currículum vitae) a paretocaffe@gmail.com". En otra storie, subió una foto del lugar con muchos platos y utensillos de cocina y escribió: "Las nuevas compras de mi vida".

En su último posteo, Paula Pareto subió una selfie con más elementos de fondo y, a modo de publicidad, redactó: "Encontré Disney de la pastelería! @cocinavalentino equipando a @paretocafe.ok".

La Peque Pareto renunció a MasterChef

Antes de que ella o "Juariu" quedaran eliminadas, la traumatóloga tomó la palabra y dijo el domingo 20 de marzo de 2022: “Yo igual me tengo que ir porque tengo compromisos. Ustedes saben que soy médica y antes quisiera pedir permiso porque tendría que abandonar la competencia. Tenía compromisos de trabajo preestablecidos”.

“En la vida hay que tomar decisiones y hoy en día creo que corresponde que le dé la atención que necesita mi trabajo. Entre cumplir y cumplir al cien por cien, no me deja dormir bien”, añadió en el backstage. Al instante, puntualizó: “Yo hasta acá pude con mi parte laboral, podía con las horas que tenía, pero ahora tengo que hacer más horas”.

Con un gran gesto de su parte, Pareto profundizó: "Quiero pedir permiso a ver si le puedo ceder mi lugar a Juariu". Fiel a su estilo, a pura humildad, la exjudoca señaló que siente que "todos los que se quedan se lo merecen" porque "cocinan mucho mejor" que ella. "Me da bronca haber llegado hasta acá y tener que irme, pero hay una realidad y las responsabilidades pesan más... Me fue difícil, pero me voy feliz", concluyó.