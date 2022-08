La peor noticia para Suar y El Trece: una figura "deja su programa" y no vuelve

A pesar de que su programa es uno de los éxitos más grandes del canal, el conductor se cansó y se va.

El Trece no tiene paz y siempre atraviesa nuevos conflictos en relación con su programación y la lucha por el rating contra Telefe. Ahora, la nueva mala noticia para el canal que programa Adrián Suar es la salida de un famoso conductor que encabeza uno de los éxitos más importantes del canal.

Se trata de Darío Barassi, uno de los nombres fuertes que tiene El Trece en la actualidad y que es una garantía de buenos números de audiencia. El presentador de 100 argentinos dicen construyó un gran vínculo con el público y los participantes del concurso y así se convirtió en uno de los programas más vistos de la señal. No obstante, el comediante parece haberse cansado del formato y buscará nuevos desafíos.

Ángel de Brito fue el que dio la primicia a través de una historia en su cuenta de Instagram. Bajo una foto del conductor, De Brito escribió en mayúsculas: "En diciembre deja su programa para hacer ficciones". ¿Por qué se va Darío Barassi de 100 argentinos dicen? Más allá de la revelación del conductor de LAM, está claro que Barassi siempre tuvo vínculos fuertes con la actuación y no desaprovecha ninguna entrevista para hablar de sus metas laborales.

En mayo pasado, el presentador sanjuanino le concedió una charla a Catalina Dugli y reveló sus intenciones de volver a la ficción, e incluso de mudarse a otro país para forjar una carrera en el exterior. Segun él, su mayor deseo profesional es probar suerte en Europa, una situación que lo tiene "tentado". "Siento que en Argentina estoy haciendo una carrera espectacular y estoy muy agradecido, y siento que aún hay mucho por hacer en mi país. Pero bueno, hice una serie de Disney que se va a estrenar en México y en España, hay algo del mercado español que me seduce bastante", planteó Barassi por entonces.

Sobre qué destino le gustaría conquistar laboralmente, Barassi no tuvo dudas y aseguró: "Me imagino viviendo un tiempo en España, trabajando. En España es en un terreno donde sí me veo proyectando parte de mi carrera". Sin embargo, no es algo que considere que puede suceder a corto plazo, especialmente con la hija que viene en camino". De hecho, el pasado 10 de agosto, Darío y su pareja, Lucía Gómez Centurión, se convirtieron en padres por segunda vez, luego del nacimiento de Inés.

Sobre el éxito de 100 argentinos dicen, en mayo pasado, Barassi se mostró muy comprometido con el programa. "Yo te soy sincero, me marca un antes y un después en mi vida este programa. Ya es parte de mi vida", afirmó. También reveló que Boxfish, productora que lleva adelante el ciclo de trivias, tiene la intención de firmar contratos más largos, pero es el propio humorista el que pretende que sean anuales para evaluar periódicamente su continuidad.

¿Termina 100 argentinos dicen?

Por el momento, aún no se sabe cómo será la continuidad del programa luego de diciembre, cuando se termina el contrato de Barassi, y tampoco fue confirmada su salida por el canal o la productora. Actualmente, el conductor se tomó unos días para acompañar a su pareja y su nueva bebé, ya que el ciclo cuenta con 15 de programas grabados por las dudas.