La paz duró poco: se pudrió todo entre Martina y Julieta en Gran Hermano

Julieta disparó con todo contra Martina luego de su reingreso a Gran Hermano y dejó en claro que no le gustó nada volver a convivir con la segunda eliminada de la competencia.

La paz duró poco en Gran Hermano y a solo unos días de volver a ingresar en la casa más famosa del país, se pudrió todo entre Martina Stewart Usher y Julieta Poggio. "Es una envidiosa", disparó la finalista sobre la segunda eliminada de la actual temporada del exitoso reality de Telefe.

Martina, Mora Jabornisky y Tomás Holder volvieron a ingresar a la casa de Gran Hermano para hacer "campaña" por los tres finalistas, pero lejos de ser bien recibidos, los participantes que estuvieron entre los primeros eliminados de la presente edición del reality conducido por Santiago del Moro. En ese sentido, Julieta recordó la mala relación que tuvo con la profesora de educación física durante las dos semanas que estuvo al principio de la competencia.

"A Martina, la verdad, justo el otro día dije que no podía convivir... Sólo conviví dos semanas con ella y, literalmente, fue la persona con la que peor me llevé. Tengo un muy mal recuerdo de ella y de la relación que tuvimos, que fue muy poca, por suerte", aseguró "Disney", a modo de devolución al saber que su excompañera volvería a la casa más famosa del país. Confiada en que solo estaría unas pocas horas nuevamente en Gran Hermano, Julieta siguió con su descargo.

"Por suerte no me tocó con ella la campaña porque siento que estos días necesito buenas vibras, más si esto es una campaña. No me gustan sus vibras. No sé cómo va a ser esta segunda vuelta pero tengo un muy mal recuerdo de ella", agregó la finalista del reality. Molesta por tener que volver a convivir con una de las personas que peor le cayeron de Gran Hermano, Julieta concluyó: "Era una envidiosa. Cada cosa que hacía 'Ay yo no vengo a desfilar'. Es una envidiosa esa mina, por Dios".

La respuesta de Martina Stewart Usher

Contenta por su reingreso a la casa más famosa del país, Martina se defendió de las críticas: "Muchos se quedaron aferrados a momentos o hechos que pasaron hace cinco meses. Y, por ahí, para ellos tiene otro peso porque estuvieron acá adentro". "Lo que se picó fue cuando estaba adentro jugando, hoy no estoy compitiendo. Vengo a que sea un poco más divertida la estadía, a que se diviertan pero no a arruinarle el juego a nadie", agregó al reingresar al aislamiento desde el confesionario en una charla que mantuvo con Gran Hermano.