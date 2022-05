La participante que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones: "Me quedé sin casa"

Guido Kaczka quedó conmovido con la historia de vida de una participante de Los 8 Escalones que contó cómo fue que se quedó sin casa. El triste momento que se vivió en el programa de El Trece.

Guido Kaczka quedó conmovido en la pantalla de El Trece. Una participante de Los 8 Escalones del Millón decidió compartir cómo fue que se quedó sin casa y dejó sin palabras tanto al conductor como al resto de los integrantes del programa.

En la transmisión del pasado miércoles 25 de mayo, Guido le preguntó a Noelia a qué se dedicaba. La concursante tomó la palabra y reveló: "En este momento salgo a reciclar materiales. Cartón, botellas y todo eso... lo hago con un carro. Salimos con mi marido por Merlo".

Asimismo, la mujer señaló el motivo por el que se desempeña como cartonera: "En el 2020, al principio de la pandemia, nos quedamos sin trabajo los dos y en el mismo mes nos quedamos sin casa. Tuvimos que vivir de prestado y no nos quedó otra que salir a lucharla desde abajo, otra vez".

Completamente sorprendido por la dramática situación en la que está Noelia, el presentador de Los 8 Escalones le consultó: "¿Quién les prestó casa?". Noelia explicó que la prima le prestó su casa y luego le pidió "que desaloje el departamentito" que le prestó y que ahora le "dejó hacer algo en el fondo". Y agregó: "Me compré una casilla de madera. Cartoneando, nos pudimos comprar una casilla de madera. Nos falta el piso, el techo y un montón de cosas...".

Guido Kaczka, conductor de Los 8 Escalones.

"¿El millón sería para eso?", indagó Guido Kaczka. "Sí, para eso y para los 15 de mi hija. Se llama Madelain", aseguró la participante; mientras el resto de los competidores también estaban movilizados por la situación en la que se encuentra.

Cómo le fue a Noelia, la cartonera que participó en Los 8 Escalones

Noelia, la cartonera que participó en Los 8 Escalones, logró llegar a la final del programa ante Pedro, que también contaba con una dura historia de vida: el millón de pesos lo quería para que su hijo se haga un estudio genético. Lo cierto es que el hombre logró imponerse en el duelo decisivo y se ganó el premio económico.

"Te hiciste el millón y no te lo saca nadie. ¿Volvés?", le consultó el conductor. Pedro no dudó y tuvo un gran gesto hacia la mujer que trabaja como cartonera, por lo que indicó: "La pasé muy bien acá. Gracias. Te pido perdón por la pregunta que contesté mal. La verdad que la pasé muy lindo. Gracias por todo, pero le quiero ceder mi lugar a Noelia".

"Me gustó mucho tu historia y la fuerza que tenés y todo lo que uno hace por el hijo. Yo siempre digo que Franco, mi hijo, me hace ser mejor persona cada día. Esto es lo que pude hacer, hijo", concluyó el participante, quien generó la emoción de Noelia y del propio Guido Kaczka.

Guido Kaczka retó a una participante de Los 8 Escalones

En la transmisión del programa que tuvo lugar el pasado viernes 20 de mayo, y en el marco del ciclo en el que participan niños que están en compañía de familiares adultos, Guido Kaczka decidió comenzar con Bautista. "Cuando recién entrábamos, me diste esto... es el escudo de tu club. ¿Dónde queda?", preguntó al mismo tiempo que mostraba un llavero del club.

"En Merlo", respondió el niño. "¿Y se llama?", indagó el conductor. "El Rayo", señaló Bautista. Luego de tener una charla sobre el club y la posición en la que juega el pequeño, la madre intervino y expresó: "Guido, le mandamos un saludo a la banda de El Rayo porque sino nos matan". Por su parte, y tras un dato que le pasó la producción, Kaczka trató de consultarle sobre su violento accionar a la hora de ver los partidos de su hijo: "¿Y vos los vas a ver a él? Y a veces te enojás y gritás... ¿le decís malas palabras al árbitro?".

"Sí, sí, le dije, ja", manifestó Flavia, entre risas. De todas formas, para Guido Kaczka no fue gracioso y la cruzó: "Ay, ¡por favor! No, no, no...". "A veces se pone picante", le aclaró la mujer. Y el presentador de Los 8 Escalones le preguntó: "Ah, ¿sí? ¿Y discuten entre ustedes?". "No, nos quejamos cuando hay injusticias", le aclaró ella.

Antes de continuar con el juego, el conductor volvió a lanzar una fuerte crítica contra la madre del niño, a quien trató de exponerla en pleno programa: "En general, gritan las injusticias cuando es para el equipo de ustedes. ¿Y cuando son injusticias para el otro equipo?". "Nos quedamos callados, ja", reconoció la mujer. "Pero Flavia...", le devolvió Guido, que segundos después puso nuevamente el foco en el ciclo de entretenimiento.