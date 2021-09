La nueva vida de Mario de Candia, histórico locutor de Bendita: "Muy intenso"

Mario de Candia relató cuál fue el motivo que lo llevó a irse a vivir a Europa en una reciente entrevista. Además, contó cómo es su vínculo con sus ex compañeros de ciclo.

El ex locutor de Bendita se sinceró sobre su nueva vida en España.

El ex locutor de Bendita, Mario de Candia, reveló en una entrevista cómo es su vida en España tras un año de su renuncia al ciclo televisivo conducido por Beto Casella, después de haber sido parte del mismo durante trece ediciones. La celebridad dio a conocer el motivo de su decisión y contó con lujo de detalles cómo atraviesa sus días en su nueva vida, que transita junto con su pareja, Belén, y su hija, Guadalupe.

"Nuestro proyecto de venir a vivir acá comenzó en 2017. Fue un laburo, no sólo en cuanto a los trámites sino también en lo emocional, en empezar a trabajar muy fuerte la idea con nuestros afectos que quedaban allá, especialmente con mis tres hijos mayores, de un matrimonio anterior", comenzó su relato de Candia sobre cómo se dio la iniciativa de emprender hacia el viejo continente para quedarse por un largo tiempo.

“Llegamos el 12 de septiembre del año pasado y me puse a trabajar. Armé el estudio con mis propias manos y el apoyo de amigos de Argentina que me aconsejaron en función de medidas y reducción de ruidos. Y a los 10 días ya estaba grabando”, continuó el locutor, en referencia al estudio que creó en su casa, desde donde realiza sus trabajos de doblaje y locución para empresas internacionales.

“Fue un año de trabajo muy intenso porque me propuse hacerme conocer en los medios españoles y logré incorporar algunos clientes con el acento de acá (el asturiano), que es neutral. Me aboqué a aprender la manera de pronunciar e incorporé clientes. Me paso entre 12 y 15 horas trabajando todos los días”, sumó, en diálogo con Clarín, sobre su sacrificada rutina laboral.

La relación de Mario con sus compañeros de Bendita

El locutor también se refirió a cómo quedó su relación con los integrantes de Bendita y lanzó: “A Beto le escribo cada tanto y le cuento. Él se interesa por saber cómo estoy. También con Maglietti, Edith, Any, Lola y Carlita... Me mantengo en contacto con casi todos y los quiero muchísimo. A Edith le debo haber conocido a mi mujer, ni más ni menos”.

“Me cuesta por la diferencia horaria, pero veo los resúmenes en YouTube y no lo hago sólo por una cuestión de cariño sino porque me gusta el programa. Yo era fan de Bendita y sigo siéndolo, es una propuesta insuperable si te querés informar y divertir. Ahora que estoy afuera lo puedo decir sin sentirme mal”, sumó en referencia a su consumo del programa de El Nueve.