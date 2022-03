La noticia que hizo quebrar a Sandra Borghi en El Trece: "Me dio mucha tristeza"

La conductora presentó un informe en Mediodía Noticias y terminó por llorar en vivo. La entrevista que conmocionó a todos en El Trece.

Sandra Borghi tuvo un desborde de emoción al presentar una nota que produjo y se quebró en vivo por Mediodía Noticias, el informativo del mediodía de El Trece. En medio de las lágrimas, su colega Luis Otero intentó consolarla y la felicitó por la entrevista que presentó.

La noticia en cuestión fue sobre Lorena, la mujer que esta semana se viralizó por destrozar el registro civil de González Catán cuando no le permitieron realizar el trámite de Fe de vida. “Me da pena, porque hay tantas otras a las que no llegamos. Me dio mucha tristeza tener que ir nosotros a resolver algo que se resolvía con una firma”, señaló Sandra Borghi mientras lloraba al presentar el informe.

Luego de ver el video de la furia de Olga y dialogar sobre la falta de respuesta en el registro civil, Sandra acompañó a Lorena a concretar el trámite que tanto necesitaba Olga. “Lo peor de todo es que se fue sin el trámite, con una causa penal abierta, todo el brazo cortado por los vidrios. Por eso fuimos hasta su casa y, hasta que no tuvimos el trámite en la mano, no paramos”, relató la periodista.

El ataque de furia contra el registro civil de González Catán

Al mejor estilo Michael Douglas en "Un día de furia", Olga destrozó el registro civil de González Catán, ubicado en avenida José Equiza y la calle Coronel Melián, porque no atendían su reclamo. Tras el momento de tensión, la mujer fue detenida por efectivos de la comisaría La Matanza Sur 2da.

"¡Filmame, filmame!", gritó la mujer a uno de los empleados que la grababa con su teléfono celular mientras se cubría detrás de una pared. Al mismo tiempo, Olga tiró una silla por encima de un escritorio. Más tarde se conoció la historia completa: la mujer no pudo realizar los trámites que quería para su madre porque no tenía el pase sanitario y desató toda su ira en esa oficina.

La señora, identificada como Lorena del Carmen Giagnoni, de 47 años, golpeó los vidrios de la puerta principal y manifestó su furia contra los trabajadores del lugar: "¡No me importa que me filme! Ustedes porque están ahí metidos, es una burocracia".

También dio vueltas un escritorio y rompió otros objetos según puede verse en un video viralizado durante ese ataque. Luego de esa reacción violenta, la vecina de La Matanza se quedó afuera del Registro Civil y, de manera desafiante, advirtió: "¡Llamá a la Policía porque no me voy a mover de acá! ¡Quiero los trámites de mi mamá!".