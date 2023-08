La Negra Vernaci se sacó y dijo lo que nadie imaginaba de Beto Casella: "Es un hijo de puta"

La conductora radial apuntó contra el presentador de televisión. La Negra Vernaci reveló lo menos pensado sobre Beto Casella.

Elizabeth "La Negra" Vernaci ha demostrado su espíritu picante en sus más de 40 años como figura de radio, en emisoras como Del Plata, Rock And Pop, Radio con Vos y, actualmente, en Pop 101.5. De ese modo, la ganadora del Martín Fierro de Radio de Oro en 2018 soltó una fuerte frase contra Beto Casella en pleno vivo de su programa.

La Negra Pop es el ciclo que Vernaci lleva adelante desde hace años en la radio del Grupo Indalo y hace algunos meses decidieron sumarse a la moda de transmitir en vivo con cámaras a través de YouTube. El giro hacia lo audiovisual significó para "La Negra" un nuevo nivel de exposición y una mayor llegada a la televisión de sus dichos al aire.

Elizabeth y sus columnistas opinaron sobre el pedido de disculpas de Fabián Doman y en Bendita hicieron un informe al respecto. La drag queen "La Barby", miembro de La Negra Pop, comentó eso al aire y Vernaci se mostró sorprendida, ya que no había visto el ciclo de Casella. "¿En serio? ¿Y qué dijeron? En Bendita me quieren. Beto es lo más, a Beto lo queremos acá. Pero viste que es un hijo de puta", señaló entre risas la locutora nacional.

La Negra Vernaci, contra Jorge Lanata por sus dichos sobre Wanda Nara

El periodista de Radio Mitre dio un diagnóstico sobre la salud de Wanda Nara cuando la celebridad aún no se había pronunciado al respecto de manera pública y, tras ser criticado por todos sus colegas, Lanata volvió a hablar sobre el tema y reivindicó su actitud, lejos de disculparse. "¿Qué dijo el gordo ridículo? Ya les dije que no estoy deconstruida y que utilizo la palabra gordo muchas veces de manera peyorativa. El gran periodista argentino devenido en chusma de barrio, Jorgito Lanata, dijo que no cree que haya hecho algo malo", reaccionó Vernaci en su ciclo. Y sumó: "Con lo fácil que es decir ‘estuve mal, se me escapó’. Como un pedo, a quién no se le escapó un pedo algún día. Tendría que haber dicho eso. ¿Uno no puede tener autocrítica? Es lo único que te sirve en la vida".

Lanata acudió como entrevistado a DDM, el programa de Mariana Fabbiani en América, y allí le respondió a "la Negra": "Me pareció gracioso que Elizabeth Vernaci diga que soy un gordo ridiculo, pero no por eso, sino porque ella cree que está flaca".