La muerte que golpeó a Darío Barassi: "Se murió temprano"

Darío Barassi abrió su corazón en El Trece y compartió detalles de la muerte que sufrió durante mucho tiempo. El fuerte testimonio del conductor de "100 argentinos dicen".

Darío Barassi volvió a la Argentina tras un largo tiempo de vacaciones en las paradisíacas playas de Cancún (México) junto a su familia. A pocos tiempo de que regrese a "100 argentinos dicen", el conductor visitó los estudios de El Trece para ser entrevistado por Fabián Doman, en Momento D. Allí, hizo una particular revelación acerca de la muerte que lo golpeó y causó revuelo.

En una charla mano a mano, Doman -que lleva sus primeros programas al frente del nuevo ciclo por el canal del Grupo Clarín- le hizo a Barassi una serie de preguntas acerca de su carrera como profesional y su vida personal. Curiosamente, una simple consulta vinculada a su infancia destapó una confesión muy fuerte por parte del exitoso presentador.

"¿Cuál es el deporte que Barassi practicó obligado de chico?", le preguntó el conductor de Momento D. Barassi no dudó y respondió: "Básquet". Asombrado con la respuesta, Doman indagó: "¿Por qué?". "No sé, porque mi viejo jugaba al básquet, se murió muy temprano y mi madre decía que para mantener vivo a mi padre...", aseguró el sanjuanino, con un tono más serio que el habitual.

Darío Barassi decidió compartir un mal momento que vivió en la infancia.

Para descontracturar la situación, una de las panelistas que forma parte del programa acotó: "Bueno, pero vos sos alto". Y Darío reconoció que jamás le gustó dicho deporte: "Sí, pero igual odiaba jugar al básquet. Lo detestaba". Además, señaló que cada vez que le tocaba ir a jugar un partido "estaba ahí parado", dando a entender que no se sentía atraído por dicha disciplina.

Cuándo murió el padre de Darío Barassi y qué le pasó

Si bien en la entrevista no lo especificó, el padre de Darío Barassi murió cuando el conductor tenía tan sólo 4 años de edad. Si bien nunca especificó qué le pasó a su padre, lo cierto es que el 21 de mayo de 2020 lo recordó a través de una publicación que hizo en su cuenta de Instagram. "Mi viejo se murió cuando yo tenía 4. Hoy se cumplen 32 años… Pfff…Un garrón, una herida, un golpazo que siempre se hace sentir".

En tanto, Barassi sostuvo que pese al poco tiempo que compartió con su padre, pudo aprender mucho de él: "Hace 11 meses fui papá x primera vez en mi vida y siento que soy un padrazo, saca mi mejor versión esa enana. Y la verdad, me gusta pensar que de algún lado lo aprendí, que esos 4 años tuve de maestro, al mejor". Finalmente, y con una broma, expresó: "Viendo la foto analizo que si bien puedo haber heredado el don de padre de mi querido viejo, el tema de la facha y el porte se repartió entre mis hermanos porque ya de chico se lucía una cierta redondez y un carré poco feliz en la melena. En cambio él, un galán bebé".

El problema de salud que compartió Darío Barassi en una entrevista

En una entrevista que le concedió a María Laura Santillán, por Infobae, Darío Barassi reveló en plena charla que lo aquejaba una de sus piernas. Luego de que analizara la diferencia entre su personaje y su forma de vivir puertas adentro en la intimidad, se detuvo y expresó: "Estoy elongando la pierna porque me empezó a tirar, espero que no te moleste".

Santillán reaccionó y le comentó: "Tuviste un pequeño problema en un pie, me dijeron. ¿Lo vivís muy mal?". Curiosamente, el conductor de 100 argentinos dicen sorprendió y respondió: "Estoy a dos de terminar en una guardia para que me amputen la pierna si hace falta, por una ampollita que me salió y que me duele". En tanto, reconoció: "Soy dramático".

Una vez más, la periodista le consultó: "¿Te asumís dramático para todo? ¿Siempre con mucha intensidad?". Barassi abrió su corazón y compartió una intimidad acerca de cómo la llegada de su hija le cambió la vida: "Desde que llegó Emilia a mi vida me normalicé un poco. Pero antes podía ir una vez por mes al Instituto Cardiológico a hacerme chequeítos 'me duele acá'".

"Tres de la mañana bata, pantuflas, en el auto, solo: 'siento que me va a pasar algo'. Me veía y me decían 'gordo es muscular, andate'", recordó el artista. Y concluyó: "Desde que nació Emilia estoy más cansado, más en eje y ahora ella es la vedette de mi vida. Yo pasé a un segundo plano y a mis mambos ya no les doy tanta entidad...".