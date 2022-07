La muerte que golpea de cerca a Marcelo Tinelli: "Qué tristeza"

El conductor de televisión mostró su angustia en su cuenta de Twitter ante el fallecimiento de una figura del espectáculo. Marcelo Tinelli expresó sus condolencias en su descargo.

Marcelo Tinelli se expresó en sus redes sociales sobre una partida que lo tocó de cerca. El conductor de Bailando por un sueño utilizó una de sus publicaciones de Twitter para hacer referencia a su dolor por el fallecimiento de una figura del espectáculo.

"Diosa total Liliana. Que tristeza. Besos a sus hijas Ludmila y Antonella. Y un fuerte abrazo al maestro Cacho Fontana", escribió el periodista deportivo oriundo de Bolívar. La exmodelo Liliana Caldini falleció a sus 70 años, conocida por publicidades televisivas y por su relación amorosa con Cacho Fontana.

La modelo tenía dos hijas, Ludmila y Antonella, producto de su amor con Fontana, y dos nietos, Lucas y Joaquín. "Tengo miedo a morirme sufriendo. Ojo, tampoco me gustaría vivir muchos años. Me gustaría vivir mientras me pueda valer por mí misma", expresó sobre su propia muerte Caldini en diálogo con La Nación en su última entrevista.

Fuerte descargo de "La Mole" Moli contra Marcelo Tinelli

"Con el tema de los perros, me trataron de pegador, de maltratador y asesino de perros. Yo les inicié un juicio, les gané el juicio y ninguno salió a decir que salí absuelto. Fue complicado ese tema, yo fui contra Tinelli para demostrar mi inocencia y contra cuatro panelistas", despotricó "La Mole" Moli en diálogo con El Destape Web en una entrevista exclusiva, en alusión a las denuncias por maltrato animal que hicieron que Tinelli lo desvinculara de su programa de TV. Y agregó: "Es mucho más larga la historia que no la quiero contar, pero algún día la contaré. Es gravísimo, hay muchas cosas que yo me las guardo por una cuestión de agradecimiento, porque en su momento la pasé bien. Yo no pensé nunca que este loco se iba a meter donde se metió".

"A mí Tinelli no me va a volver a buscar nunca más. Le dije lo que le tenía que decir a él en la cara, me escuchó y ya está. Fue una etapa muy linda que pasé ahí, pero la verdad, a mí el tipo no me pagó bien, el tipo conmigo se portó mal, muy mal", concluyó el boxeador.