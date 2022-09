La muerte que golpea a Pampita: "Me trataron como una hija"

La conductora Pampita mostró sus sentimientos y habló de la muerte que quebró a su familia y la tiene consternada.

La muerte que golpea a Pampita: "Me trataron como una hija"

La muerte que golpea a Pampita: "Me trataron como una hija"

Pampita se mostró angustiada por la muerte del papá de Benjamín Vicuña y reveló que significó la presencia de "Don Juan Pablo" en su vida. "Estoy conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo", manifestó la conductora, angustiada por el fallecimiento.

Interceptada por un movilero de LAM (América TV), Carolina "Pampita" Ardohain habló de la muerte del abuelo de sus hijos con Vicuña y reflexionó: "Es un momento muy triste. Acompañando por supuesto. Yo quiero mucho a toda la familia de Benjamín, a mí me trataron siempre como a una hija, me cuidaron mucho porque llegué sola allá y me acompañaron en todos los momentos de mi vida, alegrías y tristezas".

"Estoy conteniendo a mis hijos porque aman mucho a su abuelo. Es un momento en el que toda la familia nos abrazamos, nos cuidamos, nos respetamos, nos acompañamos", agregó, en la entrevista. En las redes sociales, la conductora acompañó a su ex con la publicación de un corazón blanco en la foto que subió Benjamín.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta. Un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia. Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo", escribió Benjamín en su cuenta de Instagram, permitiéndose una referencia a Blanquita, quien falleció a los 6 años por una neumonía hemorrágica.

Pampita reveló si trabajaría con Benjamín Vicuña y sorprendió a todos

Andy Kusnetzoff le preguntó a Pampita si trabajaría en una ficción junto a Vicuña y la modelo no dudó en soltar: "Si fuera él, yo a Benjamín lo admiro, es un gran actor, me encanta que le vaya bien, para mí es un actor excelente, que no solo ha conquistado Argentina, Chile, Colombia, España. Ha hecho las mejores series de las grandes plataformas. Es un laburante que crea mucha admiración en lo que hace. Sería un honor, además aprendería mucho, jamás trabajamos juntos. ¡Nunca! En ningún proyecto".