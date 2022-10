La muerte que golpea a L-Gante: "Falleció"

L-Gante se mostró golpeado al contar detalles de la muerte que más lo golpeó en su vida. En su visita al programa de Mirtha Legrand, por El Trece, el cantante de cumbia 420 se refirió a la pérdida de su hermano.

L-Gante hizo una fuerte confesión en su visita al programa de Mirtha Legrand. En plena transmisión del ciclo emitido por El Trece, el cantante de cumbia 420 se refirió a la dolorosa muerte que lo golpeó en su vida y causó conmoción entre la conductora y los invitados del envío.

Luego de que "La Chiqui" indagara sobre la carrera del artista, L-Gante le comentó: "No tuve a mi padre presente así que fue mi madre la que estuvo". Inmediatamente después, la presentadora le preguntó: "¿Murió tu papá cuando eras chico?". Y el joven indicó: "No, no. No estuvo, ese es el tema. No sé cómo habrán sido las cuestiones, pero yo no lo vi ni lo conocí".

Asombrada por la historia familiar del músico, Mirtha volvió a indagar: "¿Cuántos hermanos son?". "Somos uno, dos, tres, cuatro... uno falleció. Somos tres varones y una mujer. Yo soy el menor", expresó Elián Valenzuela, que prefirió no dar detalles sobre cómo murió uno de sus hermanos.

Qué pasó con el hermano de L-Gante: cómo murió

Pese a que L-Gante no lo comentó en la mesa de Mirtha Legrand, uno de sus hermanos murió hace unos años. De acuerdo a lo que trascendió, Sale falleció a raíz de un tumor cerebral con el que luchó durante cuatro años. Claudia Valenzuela, madre del artista, fue la encargada de confirmar esta historia en una entrevista que le concedió hace un tiempo a Carmen Barbieri por Mañanísima.

Grave denuncia de Tamara Báez contra L-Gante

Tamara denunció a Elián por episodios de violencia. Uno de ellos, probablemente el más grave de todos, fue cuando L-Gante agarró un arma y la amenazó con matarse, según el relato de la joven. "Unos meses atrás peleamos, discutimos, Jamaica era muy bebé. Peleamos y le dije que ya no quería pasar por estas cosas. Él desapareció, lo fui a buscar y estaba en la pieza del fondo con un arma en la mano. Le dije que no haga eso por favor, que íbamos a estar juntos. Entonces volvimos y estuvo todo bien", relató.

"Coacción se llama eso, obligarla a ella a hacer algo 'o sino, me mato'", sumó su abogado, quien estuvo presente durante toda la entrevista telefónica junto a Tamara. "Siempre en cada pelea 'me voy a matar', 'todos me traicionan', que esto, que lo otro", detalló la influencer. Sin embargo, su abogado le recomendó no entrar más en detalles sobre esa cuestión para dejar el tema en manos de la Justicia.