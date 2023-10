La muerte que golpea a Jey Mammón: "Se nos fue"

El humorista sorprendió a sus seguidores con una publicación inesperada. Jey Mammón volvió a las redes con un sentido mensaje.

Jey Mammón es un músico, conductor de televisión y humorista que logró hacerse un lugar en los medios hasta llegar a ser conductor de La Peña de Morfi en Telefe, pero fue desafectado del canal tras las denuncias públicas por abuso de Lucas Benvenuto. En ese contexto, Mammón acaba de recibir otro golpe: una persona a quien estimaba perdió su vida.

El presentador de ciclos como Los Mammones, Estelita en Casa y Jey No More se refirió en sus redes a la muerte de Patricia Lage, la conductora de televisión que marcó a los infantes en los 80, conocida como "La Xuxa argentina". Mammón se mostró movilizado por la partida de la presentadora, que perdió su vida cuatro años después de un accidente cerebro vascular que deterioró su salud.

"Se nos fue Patsy, nuestra Xuxa argentina. Hasta siempre Patricia Lage", escribió el conductor de televisión, conmovido por lo sucedido con la animadora. Esto se dio días después de que Jey Mammón anunciara su regreso al medio del espectáculo tras meses retirado debido a la cancelación: publicó un video y contó cuál es su próximo proyecto laboral.

Qué dijo Jey Mammón sobre su regreso a los medios

"Primero saludarlos, agradecer a los que estén ahí. Gracias por los mensajes, y todos los mensajes que me mandan los leo, la realidad es que sí, los agradezco porque me dicen muchas cosas lindas. Contesto todo lo que puedo, a veces no llego a responder a todos. Las puteadas también las leo", comenzó Mammón en un video compartido en su cuenta de Instagram, a modo de introducción.

Mammón compartió ese video después de haber publicado una foto de un cartel con la frase "enseguida vuelvo", que prendió las alarmas sobre un posible regreso del músico. "Le saqué una foto a ese cartelito porque para mí ya tiene un significado que es el título de un unipersonal que terminé de escribir les diría que hace dos días, lo terminé de armar. Y la verdad que tengo muchas ganas de subirme arriba de un escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes, y lo voy a hacer", comentó al respecto. Y sumó: “Lo voy a presentar en Buenos Aires. Como el año casi se está yendo, seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos. Tenemos una idea de viajar a Montevideo, Uruguay, antes de fin de año para llevar este show".

Jey Mammón reveló que tiene intenciones de llevar su espectáculo a otras ciudades del país, aunque aún no está confirmado que suceda. "Cuando vengan se van a encontrar con algo tan pensado y reflexionado que estoy muy orgulloso y feliz de lo que tengo preparado para ofrecerles, para compartir con ustedes. Se van a encontrar con personajes, Estelita, entre ellos. Va a haber un piano donde voy a hacer un poco de música y también voy a hacer un poco de historia y contando cosas que me pasaron durante todo este tiempo", contó sobre su proyecto.