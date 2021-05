La mesa de Juana Viale: los invitados que acompañarán a Mauricio Macri este fin de semana

Preocupado por la campaña electoral más que por la pandemia, el expresidente estará presente en la mesa de la nieta de Mirtha Legrand.

Si la mesa de Juana Viale suele tener un claro tinte macrista cada fin de semana, las ediciones del próximo sábado y domingo serán el clímax del ciclo. El propio ex presidente Mauricio Macri estará sentado en la histórica mesa de El Trece para comenzar su campaña política en un año electoral.

En la cena del sábado 29 de mayo en La Noche de Mirtha, Mauricio Macri acompañará a Juana Viale y hará un análisis de su anterior gestión, hablará sobre el posible regreso de Juntos por el Cambio al poder, el reciente lanzamiento de su libro “Primer tiempo”, el escándalo que rodea a su ex asesor jurídico Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, acerca de cómo ve el manejo de la pandemia por parte del actual Gobierno y las reformas que se impulsan, además de temas como la economía, la seguridad y las persecuciones políticas.

A su invitado estrella lo anunció en su último programa: “Y hablando de las mesazas que tenemos… Vamos a contarles que la semana que viene tenemos una mesaza que va a dar de qué hablar", comenzó asegurando la conductora de El Trece, que al instante agregó: "Vamos a tener ni más ni menos que al expresidente e ingeniero el señor Mauricio Macri con nosotros".

Lo que no contó Juana Viale es que el ex mandatario había prometido su presencia para ese mismo día, pero horas antes del programa se bajó, ¿a la espera de La Chiqui? La producción del ciclo, en manos de Nacho Viale, debió salir a las corridas a buscar otro invitado, quien terminó siendo Leopoldo Luque, el último doctor de Diego Armando Maradona antes de su muerte. Vale recordar que el médico es seguido por la Justicia por sus acciones y omisiones en la causa que investiga el fallecimiento del ex futbolista.

Los invitados para el domingo

Por otro lado, el domingo 30 de mayo en Almorzando con Mirtha Legrand, Juana Viale estará acompañada por el director artístico, coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza quien hablará de la actualidad del rubro artístico, la paternidad en tiempos de pandemia y la reciente pérdida de una amistad, la periodista y conductora de TN Roxy Vázquez, la actriz María Fernanda Callejón quien hará un repaso de su carrera y contará cómo vive su participación en Corte y Confección Famosos, y el productor artístico y especialista en moda Mariano Caprarola, panelista de La Jaula de la Moda.