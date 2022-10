La mamá de Martina reveló la verdad detrás de las denuncias por maltrato: "Las formas que usa"

Tras las fuertes denuncias en contra de su hija, la madre de la participante del reality rompió el silencio y fue determinante.

Tras las polémicas denuncias de maltrato que recibió Martina Stewart Usher, una de las concursantes más escandalosas de Gran Hermano, su mamá hizo un fuerte descargo al respecto. La participante del reality show ejercía como profesora de educación física antes de entrar a la casa, pero a penas se convirtió en un personaje público, una mamá del colegio denunció que Martina maltrataba a su hijo.

Fue en este marco, y debido a la gran polémica que generó Martina desde que ingresó a Gran Hermano, la madre de la participante decidió hablar al respecto y aclarar la situación con respecto a su hija. Intervenida por el móvil de A la Barbarossa, Pamela defendió a su hija y aseguró que "se dijeron un montón de cosas y son mentiras".

"Martina empezó hace poquito en un instituto privado, en agosto del año pasado. Yo hablé con el Instituto y no hubo nada, ninguna queja. Recién ahora que salió en la tele se empezó a decir todo esto", descargó Pamela sobre las denuncias de maltrato que persiguieron a su hija. Asimismo, también añadió: "Por ahí le dicen algo por las formas que usa, nosotros también somos profes".

En ese sentido, la mamá de Martina aclaró: "Uno cuando está en el patio levanta un poquito la voz, pero se dijeron un montón de cosas que no son ciertas". Por otro lado, afirmó que las declaraciones homofóbicas de la joven fueron "editadas" y que ella no piensa así. "Mi hija no es así, nosotros no somos así. Quizás lo dijo para pegar más, pero ella no piensa así", sentenció.

Además, también habló de la estrategia de juego de Martina y aseguró que "necesitaba unirse a un grupo más numeroso". "Yo creo que entró a jugar pero se dio cuenta que están todos a media máquina", reveló.

Tomás Holder se levantó furioso en plena nota con Georgina Barbarossa: "Estoy incómodo"

Tomás Holder protagonizó un tenso momento en A la Barbarossa (Telefe), en plena entrevista con Georgina Barbarossa. La incomodidad del primer eliminado de Gran Hermano fue tal que se levantó en plena nota y amenazó con irse.

Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a Tomás sobre la relación con su madre, Gisela, que generó una gran polémica por sus videos en TikTok, en los que aparecen pegados bailando y a punto de besarse. Sin embargo, la gota que rebalsó fue cuando Barbarossa quiso saber sobre su relación con Julieta, su novia.

"Si bien mamá es una mujer que siempre fue muy celosa de mí y de Paula, es muy respetuosa. Tienen una relación tranquila, se conocen hace muy poco", comenzó Holder. Ante las insistentes preguntas de Barbarossa, el influencer no aguantó más los comentarios que escuchó por parte de la producción sobre la relación con su novia y amagó con abandonar la nota.

"Te vuelvo a repetir, quizás estaría bueno terminar la charla que estamos teniendo. Estoy incómodo porque sigo escuchando comentarios de la mesa, escuché que dicen: 'En tres meses se pelean'. Muchas gracias por invitarme, por el espacio, pero quiero llegar hasta acá", declaró Holder, mientras hacía señas a la producción para que lo ayudaran a quitarse el micrófono.

"¡No te vayas, no te vayas! Un segundito. No sé qué están diciendo, no presté atención", le pidió Georgina mientras intentaba retenerlo tocándole la pierna cariñosamente. "No quiero hablar más, en serio, no me siento cómodo", insistió Holder. "Bueno, está bien, amor. Esperame que tengo que decir una publicidad, tranquilo. Vamos al corte y enseguidita volvemos", dijo la conductora, y la producción hizo un corte inmediato.