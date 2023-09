La mamá de Holder quebró en llanto y reveló lo que nadie mostró de su hijo: "No puede"

Gisela Gordillo, la mamá de Tomás Holder, habló tras el preocupante ataque de pánico de su hijo en la pista del Bailando 2023.

Tomás Holder vivió un momento de total preocupación en la gala del miércoles 20 de septiembre en el Bailando 2023, donde debió ser asistido por una ambulancia y se quebró en llanto ante Marcelo Tinelli. Tras el episodio que dejó a todos en vilo apareció Gisela Gordillo, su mamá, para revelar lo que nadie contó sobre su hijo.

En una charla con Intrusos (América TV) la mujer fue consultada por Florencia de la V en torno al trágico episodio de Holder y entre lágrimas contó: "Yo no volví a ver las imágenes y verlas me pone mal. Él ayer se fue al programa y me dijo 'tengo fiebre mamá'. Yo le dije 'tal vez estés ansioso, tomate un Paracetamol, un Ibuprofeno'. Vi en la tele que se había descompuesto y como no sabía a quien escribirle, terminé recurriendo a Pepe Ochoa para ver si estaba ahí y podía ver que pasaba".

"Cuando veo que estaba llorando en la cochera, yo lo conozco y sabía que estaba teniendo un ataque de pánico. Mi hijo más chiquito se largó a llorar y yo no sabía como explicarle que estaba lejos", sumó Gordillo, una presencia recurrente en comentarios de Tinelli que bordean lo sexual y que son lanzados al aire. Además, Gisela habló del peso que carga Holder por el miedo a ser el primero en irse del reality y admitió: "Tomás siempre sufrió bullying por como era. Después empezó a entrenar un montón y se hizo conocido haciendo un personaje de Tincho en TikTok. Tiene que sostener el personaje pibe millonario y careta, y no lo puede sostener más aunque se haya hecho famoso así".

El consejo de la mamá de Holder a su hijo

Aunque pasó a la segunda ronda, gracias a que Marcelo Polino decidió salvarlo y darle una chance más en el certamen, la salud mental del joven es un tema de interés en quienes lo rodean. Sobre ello, Gisela le confió al equipo de Intrusos: "Hablo todos los días con él. Le pido que vaya a un psiquiatra a que lo ayude y él no quiere porque el psiquiatra lo va a medicar (...) No es que me lavo las manos y no sé. En Rosario estaba contenido con su mamá, con sus amigos y con sus hermanos. De repente decide irse a Buenos Aires y yo no me puedo ir con él, tengo otros dos chicos para cuidar".

"Espero que con esto tome conciencia de lo que le pasó, porque hay mucha gente que cree que esto es show", cerró, angustiada por lo que le sucede a su hijo, que se convirtió en el tema de conversación más álgido en las redes sociales.